Звёздный сейчас: чем космический старт Безоса будет отличаться от полета Брэнсона

На 20 июля запланирован полет в космос основателя Amazon Джеффа Безоса. Суборбитальная экскурсия должна поднять пассажиров корабля New Shepard на высоту более 100 км над уровнем моря и вернуть на Землю. 11 июля в космосе уже побывал основатель Virgin Group Ричард Бренсон. Ракетоплан VSS Unity достиг высоты около 90 км. Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили, чем различаются полеты двух миллиардеров, и почему идут споры, чье путешествие действительно можно назвать космическим.

На 20 июля запланирован полет в космос основателя Amazon Джеффа Безоса. Суборбитальная экскурсия должна поднять пассажиров корабля New Shepard на высоту более 100 км над уровнем моря и вернуть на Землю. 11 июля в космосе уже побывал основатель Virgin Group Ричард Бренсон. Ракетоплан VSS Unity достиг высоты около 90 км. Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили, чем различаются полеты двух миллиардеров, и почему идут споры, чье путешествие действительно можно назвать космическим.

Время первых

Британский миллиардер Ричард Бренсон первым полетел в космос на собственном корабле. Произошло это 11 июля. Брэнсона сопровождала команда из двух пилотов и еще трех членов экипажа. Бизнесмен отправился в космос из Нью-Мехико на ракетоплане VSS Unity. На высоту 15 км его вывел корабль-носитель, а далее ракетоплан запустил собственные двигатели. Он поднялся на высоту 90 км и совершил полет по суборбитальной орбите. Задержавшись на этой высоте на несколько минут, аппарат пошел на снижение.

На 20 июля запланирован запуск в космос корабля New Shepard. На нем полетят Джефф Безос, его брат Марк Безос и 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк. Четвертое место компания Blue Origin (принадлежит Джеффу Безосу) продала на аукционе за $28 млн. Однако в итоге четвертым участником полета в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом стал 18-летний выпускник школы из Нидерландов. Он заменит победителя аукциона, который заплатил $28 млн, но в этот раз запуск решил пропустить. Полет продлится 11 минут. При этом New Shepard поднимется на высоту более 100 км.

«Известия» обсудили с российскими экспертами, чем отличаются полеты этих экстраординарных миллиардеров и действительно ли корректно называть их космическим туризмом. Начнем с принципиальной разницы того, как экипажи выводятся в космос.

— Разработка Blue Origins и внешне, и по типу полета напоминает привычную космическую ракету, — отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Отделяемая от ракеты-носителя капсула с туристами лишь достигнет орбитальной высоты, но не будет разгоняться до космической скорости, необходимой, чтобы остаться на орбите. Далее спускаемый аппарат вернется на Землю на парашюте. Бренсон летел просто на высотном самолете с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полет.

Отличие еще и в том, что ракетопланом Бренсона управляли два пилота, а корабль Blue Origin полностью автоматический — на борту будут только туристы.

А был ли космос?

В компании Безоса отказались признавать полет Брэнсона космическим. Дело в том, что эксперты различных организаций не сходятся во мнении о том, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космическое пространство. Международная авиационная федерация в качестве условной границы установила высоту в 100 км — по так называемой линии Кармана.

— Бренсон этой высоты не достиг, поэтому в компании Безоса отказываются признать его достижение, — пояснил Иван Моисеев. — Однако для ВВС США всё, что выше 50 миль, то есть чуть более 80 км — уже космос. Поэтому его тоже можно считать астронавтом.

Впрочем, и полет Безоса орбитальным назвать нельзя — экипаж просто некоторое время побудет в невесомости.

Кстати, эксперимент, проведенный два года назад в Канаде, показал, что граница между атмосферой и космосом расположена на высоте 118 км над уровнем моря. Специальный прибор STII (Super-Thermal Ion Imager) вывели на орбиту с космодрома на Аляске. С его помощью было установлено, на высоте 118 км заканчивается влияние атмосферных ветров и начинается воздействие потоков космических частиц. Если брать за основу эту отметку, получится, что ни Безос, ни Бренсон в настоящем космосе не были.

— В любом случае надо поздравить безбашенного господина Бренсона и его команду, они шли к этому целых 16 лет и стали первыми, — отметил независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Одна из ключевых особенностей реализации полетов Бренсона и Безоса заключается в том, что у первого не было бы шансов на спасение экипажа в случае аварии. У Безоса в этом плане система более надежная и предусматривает возможность спасения. Если во время полета у ракеты-носителя возникнут неполадки, капсула должна отстыковаться.

Хотя, как отметил эксперт, в космосе про 100-процентную безопасность говорить никогда нельзя. Однако при безупречной работе техники здоровью космических туристов ничего не угрожало.

— Это сравнимо с длительным перелетом на самолете, — пояснил заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков. — Никаких особенных требований к здоровью таких космических туристов предъявляться не должно. Да, безусловно, в полете может случиться всякое — подняться давление, например. Но, полагаю, к такой ситуации миллиардеров подготовили и сделали всё, чтобы она не случилась. Что касается полученной дозы облучения — пожалуй, она разве что в несколько раз выше, чем при перелете через Атлантический океан. То есть угрозы здоровью не представляет.

Эксперт посоветовал всем будущим космическим туристам брать с собой дозиметры. Это позволит иметь точные данные о полученной дозе радиации.

Ольга Коленцова