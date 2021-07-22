Gizmodo (США): козёл приземлился*

Перед нами — веселый репортаж о полете в космос миллиардера Джеффа Безоса, самого богатого человека на планете. В тексте обыгрывается много смешных моментов, но не затрагивается главный. С собой на борт корабля «Новый Шепард» Безос взял не врача и не массажистку, а 82-летнюю даму-пилота и сына спонсора. Потому что уважать надо деньги. Плюс — страховаться надо от обвинений в антифеминизме и эйджизме (дискриминации пожилых).

Ракета с Джеффом Безосом на борту коснулась края космоса. Где-то на минуту или того меньше.

Джефф Безос разорвал в клочья линию Кармана, международно признанную границу космоса на высоте 100 километров над уровнем моря, примерно в 9:04 утра по восточному стандартному времени, присвоив себе непреходящее звание "астронавт". Как заранее пояснила компания Blue Origin, Джефф Безос теперь астронавт безо всяких оговорок (в отличие от Ричарда Брэнсона, который поднялся в небо всего на всего 85 километров). Ракета New Shepard взлетела из Западного Техаса, а спускаемый аппарат приземлился в Западном Техасе через 10 минут 18 секунд после старта. Некий момент полета (максимум минута) технически проходил в космосе.

Реплики космонавта транслировались в прямом эфире. Он вопил: "Вау, вот это да, только посмотрите, какой вид!"

И "Да, да, да!!!".

А еще: "Просто потрясающе!".

А потом: "Как же я счастлив!"

Многоразовая ракета-носитель совершила мягкую посадку.

"ЦУП, это лучший день Безоса!" - объявил сам Безос вскоре после приземления.

В преддверии старта Blue Origin транслировала постановочный репортаж с записанными репликами Уолли Фанк - напоминая нам, что Джефф Безос пригласил 82-летнюю летчицу, которая боролась с мизогинизмом (женоненавистничеством) и эйджизмом в США. ("Та самая Уолли Фанк!" - воскликнул ведущий.) Еще ведущий Blue Origin поздравил народ Нидерландов, которому есть чем гордиться - таким "соотечественником". Вышеупомянутый соотечественник - 18-летний сын генерального директора инвестиционной компании из Нидерландов, который отвалил за полет десятки миллионов.

ЦУП передал и последнее напутствие: "А теперь тащите сюда свои задницы - и поживее - чтобы я хорошенько вас потискал! Мы вас любим. И удачи, Нью-Шепард". Свои задницы они действительно притащили живёхонько - за 40 минут до "моста" с Землей.

Сегодня хороший момент, чтобы поразмышлять о достижении Джеффа Безоса - едва ли не самой банальной и оскорбительной трате денег в истории. Тут он перещеголял даже свои часы (Гигантские часы в горах Техаса, которые якобы простоят дольше, чем человеческая цивилизация - прим. перев.). И теперь мы все можем наконец сказать то, о чем так долго молчали: Джефф Безос рулит, Ричард Брэнсон пускает слюни, а Илон Маск - врунишка и жалкий землянин, гроша ломаного не стоит.

Наши поздравления самому старому и самому молодому человеку в космосе. И Марку Безосу тоже.

Дополнение: Новая информация от ведущего: "Джефф славится своим громогласным заливистым смехом".

Судя по всему, свою ковбойскую шляпу Безос не снимал даже во время полета.

* Примечание переводчика: в заголовке недвусмысленно обыгрывается название культового в западном мире военного боевика "Орел приземлился".

Уитни Кимболл (Whitney Kimball)