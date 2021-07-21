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РИА Новости

Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет

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Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Премьера проекта состоялась на авиаслоне МАКС-2021.

"Основной такой сегодня новинкой, которая должна выйти в ближайшие четыре года, - это новый однодвигательный истребитель. Вы знаете, что у нас уже давно такой машины не выпускалось, и мы должны вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продает на международном рынке аналогичную технику", - сказал Мантуров на авиасалоне.

"С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate - ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет - это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники", - сказал он.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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