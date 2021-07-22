В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"

ЦАМТО, 21 июля. В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate компании "Сухой" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех").

Президент России Владимир Путин 20 июля в ходе посещения МАКС-2021 осмотрел впервые представленный публично прототип нового легкого тактического самолета (ЛТС).

Как было отмечено на презентации, при создании новой машины реализована так называемая открытая архитектура, которая позволяет кроме базовой одноместной версии разработать и сконфигурировать самолет в двухместной или беспилотной версии (создание двухместной версии машины возможно за счет небольших преобразований в носовой части самолета).

В ЛТС реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций, и можно сосредоточиться на основных задачах.

Генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь в ходе презентации нового истребителя рассказал президенту страны о высоких технических характеристиках машины, а также подчеркнул, что ЛТС – это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через пять с половиной лет. Как было отмечено на презентации, однодвигательный истребитель Checkmate стал первым отечественным боевым самолетом, который проектируется под заданную стоимость продажи заказчикам.

Как сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25-30 млн. долл., сравнивая цену нового российского истребителя с зарубежными аналогами.

При этом зарубежные самолеты, по его словам, стоят 60-90 млн. долл., это французские Rafale и шведские Gripen.

"Почему мы так быстро смогли сделать этот самолет? Мы использовали наработки по Су-57... Это и двигатель, и авионика", – отметил глава "Ростеха".

Глава ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь сообщил, что ЛТС Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, причем это будет именно тот прототип, который представлен на авиасалоне МАКС-2021. Он уточнил, что статические испытания завершат меньше чем через год.

"Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года, и только благодаря использованию суперкомпьютерного моделирования, цифровых методов, а в дальнейшем виртуальных испытаний удается делать самолеты в такой короткий срок", – сказал Ю.Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

"Безусловно, новый истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциальных заказчиков, в числе которых и ВКС России", – отметил Ю.Слюсарь.

"Мы ведем переговоры с Министерством обороны как с нашим потенциальным заказчиком", – сказал Ю.Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

При этом он уточнил, что технического задания на новый самолет от военных у корпорации пока нет.

"Я надеюсь, что этот самолет как платформа со всеми своими модификациями вызовет интерес", – добавил Ю.Слюсарь.

Из презентации Ростеха следует, что ЛТС Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников. В видеоролике госкорпорации Ростех была показана компьютерная графика с вариантом применения звена истребителей Checkmate. В ходе полета каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Беспилотники продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.

Глава Ростеха Сергей Чемезов подтвердил, что ЛТС Checkmate сможет действовать в одной группе с беспилотниками.

"В ближайшем будущем самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну систему. Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности", – рассказал С.Чемезов.

Он пояснил, что это значительно повысит всеракурсную осведомленность комплекса, расширит боевые возможности, позволит применять новые оперативно-тактические приемы.

"ЛТС Checkmate – боевая система будущего. На базе единой авиационной платформы возможно создание беспилотной версии машины", – добавил С.Чемезов.

По словам С.Чемезова, "при создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний".

Глава Ростеха уточнил, что Checkmate – это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. "ЛТС имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации", – пояснил глава корпорации.

По словам главы "Ростеха", самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.

С.Чемезов подчеркнул, что истребитель принадлежит к пятому поколению, машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет класса "воздух-воздух" и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения – самые вместительные в своем классе.

Он также сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа.

"Максимальная боевая нагрузка составляет 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 км. Это очень высокие показатели для условно "легких" однодвигательных машин", – подчеркнул глава "Ростеха".

С.Чемезов объяснил название самолета, отметив, что "философия проекта нашла свое отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает "шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС – это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии".

По словам вице-премьер РФ Юрия Борисова, спрос на новейшие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики – Индия, Вьетнам, страны Африки.

"Новый самолет, в первую очередь, будет ориентирован на страны Африки, Индию и Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время", – сказал он на авиасалоне МАКС-2021.

Ю.Борисов уточнил, что экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок.

"Мы надеемся, что крайний срок – это рубеж 2025-2026 годов", – добавил он.

Глава Ростеха Сергей Чемезов считает потенциальными заказчиками ЛТС Checkmate большее количество регионов мира. По его словам, "ЛТС Checkmate обладает высоким экспортным потенциалом. В числе потенциальных заказчиков – страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки".

Со своей стороны, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что новейший легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет.

"Вы знаете, что у нас уже давно такой машины не выпускалось, и мы должны вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продает на международном рынке аналогичную технику", – сказал Д.Мантуров на авиасалоне.

"Для удешевления новый самолет Checkmate максимально унифицирован по авиационным средствам поражения, по компонентной базе и по агрегатам с Су-57, чтобы он был дешевле Су-35. Основной сегмент сбыта для нас – это международные поставки, но и рассчитываем, конечно, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники", – сказал он.

ЛТС Checkmate может получить наименования Су-75 на российском рынке, сообщил заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов.

По его словам, "цифра 75 на борту – это 57 наоборот. Это счастливая цифра ... это дополнение к этому самолету ... пока это номер, ему надо время", – сказал А.Булатов на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

А.Булатов также сообщил, что на базе Checkmate может быть создан палубный истребитель.

"Корабельная версия тоже рассматривается ... это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию", – сказал А.Булатов на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

Он уточнил, что помимо корабельной версии рассматривается создание двухместной и беспилотной модификации.

По словам А.Булатова, именно модульная конструкция самолета позволит в будущем сделать Checkmate палубным истребителем.

ЛТС – легкий однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Истребитель обладает малозаметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные технологии.

При составлении материала использованы сообщения агентства "РИА Новости", пресс-релизы ГК "Ростех" и ПАО "ОАК".