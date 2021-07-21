Борисов заявил, что спрос на новейший российский истребитель оценивают в 300 машин

Вице-премьер отметил, что Checkmate выведут на рынок в течение ближайших пяти лет

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Спрос международного рынка военной авиатехники на новейший российский истребитель Checkmate оценивается в 300 машин. Об этом в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Спрос на эти самолеты достаточно высокий, он оценивается в 300 самолетов в ближайшее время", - сообщил Борисов.

По его словам, новый истребитель ориентирован на ряд стран и регионов. "В первую очередь самолет будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам", - добавил Борисов.

Он отметил, что Checkmate будет выведен на рынок в течение ближайших пяти лет. "Все зависит от того, как быстро мы его выведем на внешний рынок. Мы надеемся, что крайний срок - 2025-2026 г." - подытожил Борисов.