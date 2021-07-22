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Эксперты раскрыли способ сделать «хит» из показанного Путину нового истребителя

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военные эксперты раскрыли способ сделать «хит» из новейшего российского истребителя Checkmate («Шах и мат»), показанного президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021). Их мнения приводит РБК.

По их словам, можно заинтересовать потенциальных экспортеров оружия из России ценой и сроками вывода на рынок. Так, военный эксперт Юрий Лямин назвал необходимую стоимость, которая может помочь в этом.

Основная задача данного проекта — сделать максимально недорогой и легкий, но при этом полноценный многоцелевой истребитель пятого поколения. Если в конечном итоге удастся уложиться в цену в пределах пусть даже 50 миллионов долларов за самолет по нынешним ценам, то это может быть настоящий «хит»

Юрий Лямин

о способах сделать хит из истребителя «Шах и мат»

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в свою очередь заявил, что пока никто не сделал относительно «бюджетный» легкий самолет пятого поколения. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов призвал вывести самолет на рынок «своевременно», чтобы повысить спрос.

«СУ-57 — большой, двухдвигательный самолет, а эта модель условно "маленькая", однодвигательная. Всегда найдется ниша для более доступного по цене самолета, ведь действующие комплексы стоят десятки миллионов долларов», — добавил Пухов. Он также призвал достичь заявленной многофункциональности истребителя.

В СССР самолеты разрабатывались по принципу «один самолет под одну миссию». Современные самолеты многофункциональны. Этот самолет пятого поколения также будет многофункционален, просто какие-то задачи он будет решать лучше, какие-то хуже

Руслан Пухов

о многофункциональности истребителя Checkmate («Шах и мат»)

Лямин подчеркнул, что этот самолет сможет нести пять ракет в малозаметной конфигурации, то есть с вооружением во внутренних отсеках. По его словам, производителем заявлены очень хорошие тактико-технические характеристики для однодвигательного самолета.


Смысл названия

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») Юрий Слюсарь заявил, что название Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат») для истребителя выбрали в маркетинговых целях.

На наш взгляд, конкуренция растет, и некий игровой момент в этой истории применим для того, чтобы продемонстрировать все то, чем мы сейчас обладаем, показать и продемонстрировать некую сдержанность, скромность

Юрий Слюсарь

о смысле названия истребителя Checkmate («Шах и мат»)


Кому нужен «Шах и мат»?

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов раскрыл возможных покупателей истребителя. «Мы прежде всего надеемся, что это будет экспортный потенциал», — пояснил он, выделив среди возможных покупателей Индию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. По его словам, на эту разработку не было заказов, ее решили сделать сами, предвидя «спрос на эти машины» на международном рынке. «Я надеюсь, что эта машина заинтересует и наше министерство обороны», — подытожил Чемезов.

Вице-премьер Юрий Борисов в ходе МАКС-2021 в свою очередь отметил, что спрос международного рынка военной авиатехники на истребитель Checkmate оценивается в 300 самолетов. По его словам, истребитель будет ориентирован на страны Африки, а также Индию и Вьетнам. Checkmate будет выведен на рынок в течение ближайших пяти лет, «крайний срок» — 2025-2026 год. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, ожидается, что беспилотный истребитель вызовет интерес у потенциальных заказчиков, в том числе у Воздушно-космических сил России.


Презентация

Ранее «Ростех» в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021) презентовал образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя. Самолет для иностранных заказчиков получит название Checkmate («Шах и мат»). Возможное название истребителя внутри страны — Су-75. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, он будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

Планируется, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 году, а опытные образцы создадут в 2024-м. Первые поставки должны начаться через пять с половиной лет. При этом уточняется, что проектировать истребители будут под заданную заказчиком цену.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Вьетнам
Индия
Россия
США
Продукция
Checkmate
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Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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