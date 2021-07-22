Эксперты раскрыли способ сделать «хит» из показанного Путину нового истребителя

Военные эксперты раскрыли способ сделать «хит» из новейшего российского истребителя Checkmate («Шах и мат»), показанного президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021). Их мнения приводит РБК.
По их словам, можно заинтересовать потенциальных экспортеров оружия из России ценой и сроками вывода на рынок. Так, военный эксперт Юрий Лямин назвал необходимую стоимость, которая может помочь в этом.
Юрий Лямин
о способах сделать хит из истребителя «Шах и мат»
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в свою очередь заявил, что пока никто не сделал относительно «бюджетный» легкий самолет пятого поколения. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов призвал вывести самолет на рынок «своевременно», чтобы повысить спрос.
«СУ-57 — большой, двухдвигательный самолет, а эта модель условно "маленькая", однодвигательная. Всегда найдется ниша для более доступного по цене самолета, ведь действующие комплексы стоят десятки миллионов долларов», — добавил Пухов. Он также призвал достичь заявленной многофункциональности истребителя.
Руслан Пухов
о многофункциональности истребителя Checkmate («Шах и мат»)
Лямин подчеркнул, что этот самолет сможет нести пять ракет в малозаметной конфигурации, то есть с вооружением во внутренних отсеках. По его словам, производителем заявлены очень хорошие тактико-технические характеристики для однодвигательного самолета.
Смысл названия
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») Юрий Слюсарь заявил, что название Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат») для истребителя выбрали в маркетинговых целях.
Юрий Слюсарь
о смысле названия истребителя Checkmate («Шах и мат»)
Кому нужен «Шах и мат»?
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов раскрыл возможных покупателей истребителя. «Мы прежде всего надеемся, что это будет экспортный потенциал», — пояснил он, выделив среди возможных покупателей Индию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. По его словам, на эту разработку не было заказов, ее решили сделать сами, предвидя «спрос на эти машины» на международном рынке. «Я надеюсь, что эта машина заинтересует и наше министерство обороны», — подытожил Чемезов.
Вице-премьер Юрий Борисов в ходе МАКС-2021 в свою очередь отметил, что спрос международного рынка военной авиатехники на истребитель Checkmate оценивается в 300 самолетов. По его словам, истребитель будет ориентирован на страны Африки, а также Индию и Вьетнам. Checkmate будет выведен на рынок в течение ближайших пяти лет, «крайний срок» — 2025-2026 год. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, ожидается, что беспилотный истребитель вызовет интерес у потенциальных заказчиков, в том числе у Воздушно-космических сил России.
Презентация
Ранее «Ростех» в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021) презентовал образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя. Самолет для иностранных заказчиков получит название Checkmate («Шах и мат»). Возможное название истребителя внутри страны — Су-75. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, он будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.
Планируется, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 году, а опытные образцы создадут в 2024-м. Первые поставки должны начаться через пять с половиной лет. При этом уточняется, что проектировать истребители будут под заданную заказчиком цену.
Марина Совина