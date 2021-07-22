Глава «Ростеха» раскрыл возможных покупателей показанного Путину истребителя

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов раскрыл возможных покупателей истребителя, показанного президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021). Он выразил надежду в интервью телеканалу «Россия 24», что спрос на Checkmate («Шах и мат») будет на международном рынке, его цитирует ТАСС.

«Мы прежде всего надеемся, что это будет экспортный потенциал», — пояснил он, выделив среди возможных покупателей Индию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

«Эта разработка — наша инициатива. Пока на эту разработку не было заказов. Мы сегодня ее решили сделать сами, потому что мы видим, что спрос на эти машины будет, в том числе и на международном рынке. Я надеюсь, что эта машина заинтересует и наше министерство обороны», — сказал Чемезов.

Вице-премьер Юрий Борисов в ходе МАКС-2021 в свою очередь отметил, что спрос международного рынка военной авиатехники на истребитель Checkmate оценивается в 300 самолетов. По его словам, истребитель будет ориентирован на страны Африки, а также Индию и Вьетнам. По его словам, Checkmate будет выведен на рынок в течение ближайших пяти лет, «крайний срок» — 2025-2026 год.

Ранее «Ростех» в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021) презентовал образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя. Самолет для иностранных заказчиков получит название Checkmate («Шах и мат»). Возможное название истребителя внутри страны — Су-75. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, он будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

Планируется, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 году, а опытные образцы создадут в 2024-м. Первые поставки должны начаться через пять с половиной лет. При этом уточняется, что проектировать истребители будут под заданную заказчиком цену.

Марина Совина