Путину показали первый российский однодвигательный истребитель

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь показал президенту России Владимиру Путину модель первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя, сообщает ТАСС.

Новый самолет глава государства увидел в ходе посещения Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021).

Согласно агентству, речь идет о легком тактическом самолете пятого поколения, разработанном «Сухим».

В июле соответствующий ролик с данным истребителем опубликовал «Ростех».

Как тогда же предположило американское издание The Drive, перспективы нового самолета будут определяться возможностью получения зарубежного финансирования.

Иван Потапов