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Путину показали первый российский однодвигательный истребитель

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Источник изображения: Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь показал президенту России Владимиру Путину модель первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя, сообщает ТАСС.

Новый самолет глава государства увидел в ходе посещения Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021).

Согласно агентству, речь идет о легком тактическом самолете пятого поколения, разработанном «Сухим».

В июле соответствующий ролик с данным истребителем опубликовал «Ростех».

Как тогда же предположило американское издание The Drive, перспективы нового самолета будут определяться возможностью получения зарубежного финансирования.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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