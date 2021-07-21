Глава ФСВТС Шугаев рассказал, что на МАКС-2021 впервые представят БПЛА "Орион-Э" в ударном варианте

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия впервые представит экспортный беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте, рассказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Премьера пройдет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

"Ранее беспилотный комплекс предлагался на продажу только в разведывательном варианте", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2019-2021 годах иностранцы заказали девять "Орионов": два — на показ и демонстрационные испытания, семь — на поставку.

О старте продвижения на мировой рынок первого экспортного "Ориона" в боевой версии ранее сообщал источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Он упоминал, что первые заявки уже поступили.

"Орион-Э" относится к классу средневысотных ударных БПЛА большой продолжительности полета, он может находиться в воздухе до суток.

Ударный вариант оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим эффективно уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, а также его живую силу.

В состав оружия входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника — 200 килограммов, общая масса полезной нагрузки — до 250 килограммов.

В российские вооруженные силы беспилотник поставляется под наименованием "Иноходец". Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, размах крыла — 16 метров, длина — восемь метров.

Выставка МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.