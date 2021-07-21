Дмитрий Шугаев: доля авиационных заказов в портфеле ФСВТС превышает 50%

В подмосковном Жуковском во вторник начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, на котором в этом году будет представлен ряд перспективных новинок, включая новейший однодвигательный истребитель. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал в преддверии МАКС в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову о текущей позиции России на международном рынке боевой авиации, запланированных на выставке переговорах, экспортном потенциале российских самолетов и беспилотников, а также о потенциальных контрактах.

– Какая программа деловых встреч по линии ФСВСТ запланирована на авиасалоне МАКС, с каким количеством иностранных делегаций планируется провести переговоры? Есть ли среди запланированных встреч переговоры с новыми партнерами, из каких регионов?

– К сожалению, как вы знаете, уже второй год подряд пандемия не позволяет всему миру полномасштабно проводить все запланированные массовые мероприятия, в том числе и международные выставки. Тем не менее, надеюсь, что нынешний МАКС пройдет на самом высоком уровне, а российские и зарубежные компании продемонстрируют все последние новинки своей продукции. Ведь за свою историю авиасалон в Жуковском заслужил статус одного из самых значимых событий среди мировых аэрокосмических выставок, и даже несмотря на ухудшение внешнеполитической обстановки в последние годы демонстрировал по многим показателям положительную динамику.

Традиционно ФСВТС России, а также все наши субъекты военно-технического сотрудничества будут максимально использовать площадку МАКСа для организации переговоров. У нас составлен довольно плотный график презентаций, встреч и переговоров с руководителями силовых ведомств, сотрудниками иностранных министерств, дипломатических миссий. В частности, должны состоятся встречи с делегациями Китая, Индии, Мьянмы, Белоруссии. На авиасалоне мы также планируем провести ряд переговоров с нашими партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки и другими партнерами.

– Запланировано ли на МАКС-2021 подписание новых контрактов на продукцию военного назначения? На какую примерно сумму?

– Мы ведем постоянную работу по развитию военно-технического взаимодействия с нашими иностранными партнерами, сюда входят и мероприятия по подготовке и подписанию контрактов на поставку нашей продукции военного назначения, а также контрактов по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники. В ходе салона у нас запланирован ряд переговоров с иностранными заказчиками, о конкретных результатах этой работы можно говорить по итогам выставки.

– Общая доля российского экспорта авиатехники на сегодняшний день остается стабильной или падает?

– Мы можем уверенно говорить о том, что Россия сохраняет одно из ведущих мест на мировом рынке продукции военного назначения. Наш ежегодный экспорт военной техники составляет порядка 15 миллиардов долларов, а авиационная техника традиционно преобладает в общем объеме экспорта продукции военного назначения.

Если говорить более детально, в структуре российского оборонного экспорта доля авиационной техники в 2020 году составила 50%. Для сравнения: в 2019 доля насчитывала 45% и в 2018 году — 47%. Сегодня доля авиационных заказов в общем портфеле превышает 50%.

– Главной и самой ожидаемой премьерой данного авиасалона МАКС со всей очевидностью станет прототип новейшего однодвигательного истребителя, который разработан госкорпорацией "Ростех". Можно ли уже сегодня дать оценку его экспортным перспективам?

– Новейший российский однодвигательный многоцелевой самолет, прототип которого будет показан в первый день авиасалона,– это машина, ориентированная прежде всего на экспортные поставки. Самолет будет иметь, не побоюсь этого слова, прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность и еще ряд ноу-хау. При этом его стоимость, если не раскрывать все карты, скажем так, будет максимально конкурентоспособной. По предварительным оценкам, с данной машиной мы сможем занять существенную долю рынка однодвигательных истребителей 5-го поколения.

– Одним из активно продвигаемых на экспорт российских образцов авиатехники является истребитель МиГ-35. Сколько заявок получено на этот самолет на сегодняшний день и из каких регионов? Есть ли перспективы заключения контрактов на поставку этих истребителей с инозаказчиками в этом и следующем году?

– МиГ-35 – это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них один – на показ и два – на поставку. В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС.

– Будет ли МиГ-35 представлен в индийском тендере?

– Данный самолет заявлен российской стороной для участия в тендере на поставку 110 средних истребителей в интересах ВВС Индии.

– Планируется ли на МАКС провести переговоры с турецкой стороной по вероятному сотрудничеству в отношении поставок истребителей Су-35 или Су-57? По каким еще направлениям сотрудничества ведется диалог с Анкарой?

– Россия подтверждает настрой развивать сотрудничество с Турецкой Республикой в указанной области и готова продолжить консультации с турецкими партнерами по обсуждению данного вопроса. Если Анкара примет решение о закупке этих самолетов, мы готовы провести с турецкими коллегами соответствующие переговоры.

– Новые заявки на истребители Су-35 на сегодняшний день есть? Каковы перспективы подписания новых контрактов на эти самолёты?

– Современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии. К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод изготовитель.

– Продолжаются ли переговоры с китайской стороной о возможностях поставки новой партии Су-35?

– В настоящее время заявок от наших китайских партнеров на приобретение дополнительных партий самолетов Су-35 не поступало, однако Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме.

– С какого года могут начаться поставки на экспорт истребителей 5-го поколения Су-57? Будет ли версия на экспорт отличаться от самолетов, поставляемых в Вооруженные силы РФ?

– Несмотря на то, что это новейший образец российской продукции военного назначения, с 2019 года нам поступают официальные обращения, и мы видим, что наши иностранные партнеры очень заинтересованы в этом самолете. Пока говорить о конкретных контрактах рано, но, тем не менее, мы видим, что к данному самолету приковано большое внимание. В то же время, и мы уже неоднократно об этом говорили, первостепенная задача – это удовлетворение потребностей в этом самолете российского госзаказчика.

– Ранее было объявлено, что Россия начала продвигать на экспорт беспилотники "Орион-Э" в ударном варианте. Из каких регионов есть заявки на эти аппараты?

– Касательно аппарата "Орион-Э" могу привести конкретные цифры. За период 2019-2021 годов в ФСВТС России поступили девять обращений со стороны иностранных заказчиков из различных регионов на этот аппарат, в том числе два – на показ и демонстрационные испытания и семь – на поставку.

Кроме того, впервые на МАКС будет представлен экспортный "Орион-Э" в ударной версии. Ранее беспилотный комплекс предлагался на продажу только в разведывательном варианте.

– На какую долю рынка вооружений в ближайшей перспективе рассчитывает РФ по линии поставок ударных беспилотников?

– В настоящее время на международном рынке вооружений мы наблюдаем все больший интерес заказчиков к приобретению беспилотных летательных аппаратов. Россия уже ведет поставки комплексов с малыми разведывательными беспилотниками в ряд стран, и у нас заключены новые контракты на поставку следующих партий этих изделий. Также в ближайшей перспективе мы ожидаем первые контракты на поставку за рубеж наших ударных беспилотников. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки.

– Насколько сегодня востребован на мировом рынке учебно-боевой самолет Як-130? Нет ли ощущения, что его популярность упала?

– Спрос на Як-130 остается на высоком уровне, так как в определенном сегменте на сегодняшний день он является лучшим предложением по критерию "стоимость-эффективность", как для подготовки летчиков, так и для выполнения боевых задач. Сейчас выполняется ряд ранее подписанных контрактов на поставки этого самолета, в частности, с Вьетнамом. В целом Як-130 пользуется высоким спросом в странах Юго-Восточной Азии. С 2019 года мы получили шесть обращений по Як-130.

– На МАКС впервые в демонстрационный программе будет представлен серийный модернизированный вертолет Ми-28НМ. Ведутся ли переговоры о его поставках на экспорт? Когда может быть подписан первый твердый контракт?

– Действительно, перспективный ударный вертолет российского производства Ми-28НМ в этом году будет представлен на МАКСе. Надеюсь, что по итогам демонстрации данной техники в ходе салона и ознакомления с его тактико-техническими возможностями к нам начнут поступать соответствующие обращения со стороны наших иностранных коллег.

– Еще одна новинка МАКСа — легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Как оцениваете его экспортные перспективы?

– На наш взгляд, Ил-112В — перспективная машина в плане экспорта в сегменте легкой военно-транспортной авиации. Однако в первую очередь нужно будет наладить серийное производство данных машин и закрыть потребности в этом самолете российского государственного заказчика. В то же время, анализируя потребности мирового рынка, мы видим перспективы для данного самолета, в том числе в странах ближнего зарубежья.