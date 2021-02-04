Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - В среду в индийском Бангалоре начинает работу 13-я международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2021, на которой Россия представит свыше 200 экспонатов в области авиации, ПВО и РЭБ.

В этом году выставка пройдет с 3 по 7 февраля. AeroIndia проводится раз в два года на территории военно-воздушной базы Yelahanka ("Елаханка") в городе Бангалоре. Россия является ее постоянным участником - российскую экспозицию организует спецэкспортер вооружения и военной техники "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, в этом году на российской экспозиции в рамках AeroIndia свою продукцию представят 10 организаций оборонно-промышленного комплекса. На предыдущей выставке в 2019 году на экспозиции РФ выставлялись разработки 39 предприятий. Всего, по информации организаторов, в 2021 году в работе салона примут участие около 500 компаний из 15 государств.

Россия продемонстрирует на выставке в Бангалоре свыше 200 экспонатов в области авиации, ПВО и РЭБ, сообщили в "Рособоронэкспорте".

СУ-57 ПРИЛЕТИТ ТОЛЬКО В ВИДЕ МОДЕЛИ

Незадолго до начала выставки индийская газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что на AeroIndia-2021 может состояться зарубежная премьера российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который прежде демонстрировался только однажды на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Издание утверждало, что Россия не только привезет в Бангалор натурный образец нового истребителя, но и покажет его возможности в ходе демонстрационного полета.

Однако позже в "Ростехе" опровергли эту информацию, сообщив, что на индийской выставке планируется показать только модель Су-57Э, которая "дает полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине".

В ноябре 2019 года глава Ростеха Сергей Чемезов назвал Индию в числе стран, которые могут всерьёз рассмотреть возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57.

В марте 2020 года глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что не исключает возможности показать Су-57 на одном из будущих зарубежных авиасалонов.

Как сообщал "Интерфакс", в августе 2019 года стало известно, что Су-57 получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже иностранным заказчикам. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС и показан президенту Турции Реджепу Эрдогану. По итогам выставки "Рособоронэскпорт" заявил о резком росте интереса к Су-57 со стороны иностранных заказчиков.

Помимо Су-57Э на российской экспозиции в Бангалоре можно будет увидеть модели сверхманёвренного истребителя Су-35, двухместного фронтового истребителя МиГ-35Д, военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), топливозаправщика Ил-78МК-90А, а также вертолетов различного назначения: боевых Ми-28НЭ "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", военно-транспортных Ми-171Ш и Ми-17В-5, легкого многоцелевого Ка-226Т и вертолета радиолокационного дозора Ка-31. Также на выставке представят комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" и "Орлан-10Е".

НЕ ТОЛЬКО АВИАЦИЯ

Помимо самолетов и вертолетов на AeroIndia традиционно покажут широкий спектр российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Ожидается повышенное внимание к представленной на выставке новинке российской оборонной промышленности - впервые демонстрируемой за рубежом РЛС П-18-2 "Прима", способной эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе произведенные с применением технологий stealth", - сказали в "Рособоронэкспорте".

По данным спецэкспортера, потенциальные заказчики и гости выставки смогут увидеть пользующиеся повышенным спросом в регионе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" (разработки "Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", а также средства борьбы с беспилотниками, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными дронами "Репеллент".

"В рамках выставки на стенде "Рособоронэкспорта" пройдет презентация нового продукта - системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая включает в себя комплексы обнаружения, радиоэлектронного подавления дронов и зенитные ракетные комплексы для их физического уничтожения", - сообщили в компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Накануне открытия выставки в Бангалоре глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о важности стратегического партнерства с Индией в сфере ВТС и готовности к сотрудничеству по любым направлениям.

По его словам, на сегодняшний день Москва и Дели ведут более 100 совместных исследований по перспективному вооружению, в том числе в области авиации, "создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем".

"Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство. С каждым годом крепнет военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия. "Рособоронэкспорт" готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям", - сказал Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В настоящее время в Индии идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой БраМос-2, также в стране локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Кроме этого, на территории Индии созданы совместные с РФ предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов АК-203 и вертолетов Ка-226Т.

В конце 2018 года Россия выиграла индийский тендер на $1 млрд - переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла-С" обошел французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG. Всего Индия планирует закупить 5 тыс 175 ракет.