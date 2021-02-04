Войти
Интерфакс-АВН

Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре

446
0
0
Модели зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019
Модели зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019.
Источник изображения: bmpd

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - В среду в индийском Бангалоре начинает работу 13-я международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2021, на которой Россия представит свыше 200 экспонатов в области авиации, ПВО и РЭБ.

В этом году выставка пройдет с 3 по 7 февраля. AeroIndia проводится раз в два года на территории военно-воздушной базы Yelahanka ("Елаханка") в городе Бангалоре. Россия является ее постоянным участником - российскую экспозицию организует спецэкспортер вооружения и военной техники "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, в этом году на российской экспозиции в рамках AeroIndia свою продукцию представят 10 организаций оборонно-промышленного комплекса. На предыдущей выставке в 2019 году на экспозиции РФ выставлялись разработки 39 предприятий. Всего, по информации организаторов, в 2021 году в работе салона примут участие около 500 компаний из 15 государств.

Россия продемонстрирует на выставке в Бангалоре свыше 200 экспонатов в области авиации, ПВО и РЭБ, сообщили в "Рособоронэкспорте".

СУ-57 ПРИЛЕТИТ ТОЛЬКО В ВИДЕ МОДЕЛИ

Незадолго до начала выставки индийская газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что на AeroIndia-2021 может состояться зарубежная премьера российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который прежде демонстрировался только однажды на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Издание утверждало, что Россия не только привезет в Бангалор натурный образец нового истребителя, но и покажет его возможности в ходе демонстрационного полета.

Однако позже в "Ростехе" опровергли эту информацию, сообщив, что на индийской выставке планируется показать только модель Су-57Э, которая "дает полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине".

В ноябре 2019 года глава Ростеха Сергей Чемезов назвал Индию в числе стран, которые могут всерьёз рассмотреть возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57.

В марте 2020 года глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что не исключает возможности показать Су-57 на одном из будущих зарубежных авиасалонов.

Как сообщал "Интерфакс", в августе 2019 года стало известно, что Су-57 получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже иностранным заказчикам. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС и показан президенту Турции Реджепу Эрдогану. По итогам выставки "Рособоронэскпорт" заявил о резком росте интереса к Су-57 со стороны иностранных заказчиков.

Помимо Су-57Э на российской экспозиции в Бангалоре можно будет увидеть модели сверхманёвренного истребителя Су-35, двухместного фронтового истребителя МиГ-35Д, военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), топливозаправщика Ил-78МК-90А, а также вертолетов различного назначения: боевых Ми-28НЭ "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", военно-транспортных Ми-171Ш и Ми-17В-5, легкого многоцелевого Ка-226Т и вертолета радиолокационного дозора Ка-31. Также на выставке представят комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" и "Орлан-10Е".

НЕ ТОЛЬКО АВИАЦИЯ

Помимо самолетов и вертолетов на AeroIndia традиционно покажут широкий спектр российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Ожидается повышенное внимание к представленной на выставке новинке российской оборонной промышленности - впервые демонстрируемой за рубежом РЛС П-18-2 "Прима", способной эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе произведенные с применением технологий stealth", - сказали в "Рособоронэкспорте".

По данным спецэкспортера, потенциальные заказчики и гости выставки смогут увидеть пользующиеся повышенным спросом в регионе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" (разработки "Концерна ВКО "Алмаз-Антей"), переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", а также средства борьбы с беспилотниками, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными дронами "Репеллент".

"В рамках выставки на стенде "Рособоронэкспорта" пройдет презентация нового продукта - системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая включает в себя комплексы обнаружения, радиоэлектронного подавления дронов и зенитные ракетные комплексы для их физического уничтожения", - сообщили в компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Накануне открытия выставки в Бангалоре глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о важности стратегического партнерства с Индией в сфере ВТС и готовности к сотрудничеству по любым направлениям.

По его словам, на сегодняшний день Москва и Дели ведут более 100 совместных исследований по перспективному вооружению, в том числе в области авиации, "создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем".

"Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство. С каждым годом крепнет военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия. "Рособоронэкспорт" готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям", - сказал Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В настоящее время в Индии идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой БраМос-2, также в стране локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Кроме этого, на территории Индии созданы совместные с РФ предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов АК-203 и вертолетов Ка-226Т.

В конце 2018 года Россия выиграла индийский тендер на $1 млрд - переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла-С" обошел французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG. Всего Индия планирует закупить 5 тыс 175 ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Турция
Франция
Швеция
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Tор-М2
Бук-М2
Град РСЗО
Игла ЗРК
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-78МК
КА-226
КА-226Т
Ка-31
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-8АМТ
МиГ-35
Мистраль (Mistral)
Орион БПЛА
П-18
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Су-35
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Тор ЗРК
Похожие новости
04.02.2021
«Прима», «Панцирь» и «Тайфун»: Россия покажет оружие в Индии
02.02.2021
Интерес к Су-57 и МС-21. Ростех — об оружейных "бестселлерах" России на Aero India 2021
02.02.2021
Рособоронэкспорт представит новейшие российские разработки в области авиации, ПВО и РЭБ на выставке Aero India 2021
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
20.02.2017
Aero India 2017: российские результаты индийского авиасалона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29