Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал о планах по увеличению числа российских БПЛА на мировом рынке

Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки", - сказал Шугаев.

Он отметил, что в настоящее время на рынке вооружений наблюдается больший интерес заказчиков к приобретению беспилотников. "Россия уже ведет поставки комплексов с малыми разведывательными беспилотниками в ряд стран, и у нас заключены новые контракты на поставку следующих партий этих изделий. Также в ближайшей перспективе мы ожидаем первые контракты на поставку за рубеж наших ударных беспилотников", - добавил директор службы.

В настоящее время РФ предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом "Орион-Э" как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны "Элерон" и "Орлан".

Кроме того, в РФ разрабатывается тяжелый ударный беспилотник "Альтиус", беспилотники "Сириус" и "Гром", тяжелый реактивный беспилотник "Охотник" и другие аппараты.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.