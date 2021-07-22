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Известия.ru

Россия вывела на мировой рынок новый военный самолет Ил-112ВЭ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Армен Гаспарян

Новый военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ выведен Россией на мировой рынок. Об этом в среду, 21 июля, заявил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«За последние два года российскими производителями авиатехники на мировой рынок вооружения выведены многофункциональный истребитель Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», — сообщил он в ходе авиасалона МАКС-2021 ТАСС.

Военно-транспортные самолеты Ил-112ВЭ — экспортный вариант самолетов Ил-112В, созданных в интересах ВВС России. Он предназначен для перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава. Оборудование Ил-112ВЭ позволяет использовать самолет в простых и сложных метеоусловиях в различном климате, а его грузовая кабина может перевозить самоходную и несамоходную технику.

Кроме того, Шугаев отметил, что Россия также уделяет повышенное внимание выводу на рынок новейших беспилотных летательных аппаратов.

«В настоящее время мы предлагаем нашим партнерам ряд беспилотных летательных аппаратов: многофункциональный комплекс «Орлан-10Е», многофункциональный комплекс воздушной разведки с беспилотным аппаратом большой продолжительности «Орион-Э», — добавил он.

О начале продвижения на мировой оружейный рынок первого российского экспортного ударного беспилотника «Орион-Э» стало известно 28 июня. Сообщалось, что «предложения по поставкам ударного «Ориона» были разосланы ряду инозаказчиков, которыми могут быть востребованы ударные аппараты такого класса, также получено несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей».

20 июля президент России Владимир Путин оценил перспективы развития авиационной отрасли. По его словам, беспилотники, роботизированные комплексы, искусственный интеллект — это те направления, по которым далее будет развиваться авиация.

В тот же день в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.

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