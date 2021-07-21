Пушков уличил Пентагон в лукавстве по вопросу гиперзвукового оружия

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил министерство обороны США в лукавстве из-за заявления о российских разработках в области гиперзвукового оружия.

19 июля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что соответствующие разработки России являются дестабилизирующим фактором, так как они способны нести ядерный заряд. При этом он подчеркнул, что США разрабатывают подобные системы исключительно для неядерного оснащения.

«Что-то мы не слышали о намерении США отказаться от ядерного оружия. Сейчас США активно работают над новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении. Поэтому слова Кирби — это лукавство», — написал 20 июля Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, «нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений», будто других не существует и американские власти их не развивают.

«Несерьезный подход», — заключил он.

20 июля в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что потенциальное развертывание американскими властями гиперзвуковых ракет в Европе будет «крайне дестабилизирующим» шагом, а также повысит вероятность непреднамеренной конфликтной ситуации.

Американский журнал The National Interest 17 июля писал, что США испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как отметил заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, у Соединенных Штатов «нет систем, которые могли бы представлять опасность для Китая и России в должной степени». Кроме того, он констатировал отсутствие средств для защиты от российских вооружений.