Вновь вскрылось расточительство минобороны Японии: расходы на разработку нового истребителя составят 1,4 триллиона иен (Shūkan Gendai, Япония)

Япония планирует разработать новый истребитель, но размах программы вызывает у японцев недоумение. Минобороны страны заявило о готовности потратить рекордные 1,4 триллиона иен. Для сравнения: разработка его предшественника, истребителя F2, обошлась в 327 миллиардов. Почему такая высокая стоимость, и оправдана ли она?

Удивительные расходы на разработку истребителя следующего поколения

Истребитель следующего поколения сил самообороны Японии будет нести ответственность за противовоздушную оборону. Стало известно, что общие расходы на разработку составят 1,4 триллиона иен. Об этом сообщил чиновник из министерства обороны Японии.

Новый истребитель станет преемником устаревающего F2. Его планируется принять на вооружение в 2035 году. Поскольку разработка F2 стоила 327 миллиардов иен, это означает, что истребитель следующего поколения будет стоить в четыре раза дороже.

В январе этого года минобороны обнародовало концепцию нового истребителя и поставило высокую цель: "воплотить в жизнь уникальный для всего мира метод ведения боя", однако пока есть только информация о высокой стоимости разработки. Оборонный бюджет Японии составляет 5,3422 миллиарда иен, поэтому очевидно, что это непомерно высокая цена.

Говорят, что один новый истребитель будет стоить 20 миллиардов иен. Между тем некоторые официальные лица минобороны отмечают: "Такая цена за самолет устраивает. Возможно, она даже достигнет 30 миллиардов иен". Так или иначе очевидно, что это будет самый дорогой истребитель в мире.

В современном воздушном бою важно быть невидимым

Почему же разработка стоит 1,4 миллиарда иен?

Новый истребитель должен соответствовать таким требованиям минобороны: групповое противостояние превосходящему числу противника, превосходные стелс-характеристики, передовая технология поиска и обнаружения вражеских самолетов.

В материалах минобороны фраза "В мире еще нет истребителя, которому доступен такой способ ведения боя" даже выделена других шрифтом. Это говорит о серьезности намерений сил самообороны создать "истребитель эпохи Рэйва".

"Продвинутое групповое противостояние" - это концепция использования высокоскоростных сетей большой емкости для обмена информацией о противнике с союзниками. Особенность заключается во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Предполагается, что одновременно несколькими БПЛА будут управлять пилоты истребителей, образуя группу из истребителей и беспилотников. Истребители будут объединять и использовать информацию, полученную от БПЛА.

Поскольку истребители и БПЛА превращаются в одну команду, это называется "объединением в бригаду". При экономии человеческих ресурсов усиливается способность реагирования.

Китай и Россия уже разрабатывают беспилотники, работающие в сцепке с истребителями. Можно сказать, что для сил самообороны это неизбежное внедрение таких технологий, которые разрабатывают даже Россия с Китаем, обладающие большим количеством истребителей, чем Япония.

Министерство обороны Японии начало изучать БПЛА в 1995 году. Концепция была окончательно доработана в декабре прошлого года. В оборонный бюджет на 2021 год включили около 1,6 миллиарда иен, необходимые для получения технологий контроля полета БПЛА и их дистанционного управления из истребителей.

Другими словами, одним из факторов, увеличивающих стоимость разработки нового истребителя, является то, что она включает в себя затраты на взаимодействие с беспилотниками, что даже не учитывалось при разработке старых истребителей.

Изменения воздушного боя

Воздушный бой ассоциируется со сражением истребителей на близком расстоянии. Тем не менее с развитием ракетных и сетевых технологий для обмена информацией особенности воздушного боя в последние годы значительно изменились.

В настоящее время основным методом является запуск ракет с расстояния за пределами прямой видимости. В таком бою доминировать будут самолеты-невидимки, которые трудно увидеть на радаре и которые будут обладать способностью точно определять местоположение вражеских самолетов путем обмена информацией.

По этой причине истребитель нового поколения должен обладать технологией, позволяющей сделать самолет невидимым и в то же время обнаруживать стел-истребитель противника, а также сохранять способность вести бой, даже если он подвергается воздействию радиопомех со стороны противника. Таким образом, появляется много новых направлений, что также является фактором роста затрат на разработку.

Обновленное в процессе эксплуатации программное обеспечение

Что касается разработки программного обеспечения, сердца современной истребительной авиации, то вышеупомянутый чиновник из министерства обороны отметил: "Удивительно, но, похоже, все идет гладко".

Это произошло по счастливой случайности. В 1980-х годах, когда истребитель F2 совместно разрабатывали Япония и США, американский Конгресс выступил против предоставления Японии программы управления полетом, заявив, что передача технологий производства истребителей Японии создаст угрозу для авиационной промышленности США.

Поэтому правительство США не предоставило программу управления полетами, хотя и обещало это сделать. То есть, можно сказать, сменило коней на переправе. Политики и чиновники, которые верят в союз Японии и США, не должны забывать этот эгоизм.

В результате возникла необходимость в разработке своей программы управления полетами, и стоимость разработки F2 увеличилась до 327 миллиардов иен, что почти вдвое превысило первоначальную сумму.

Благодаря тому, что ПО было создано в Японии, его много раз модернизировали в процессе эксплуатации F2. В этом состоит отличие от ПО американского производства, которое запрещено анализировать и обновлять. Таким образом, весь этот накопленный опыт будет передан истребителю следующего поколения, а технологии получат дальнейшее развитие. Важность представляет не только ПО.

Япония не может собственными силами обеспечить как систему обеспечения выполнения боевых задач, управляющую ракетами и радарами, так и баланс между маневренностью и стелс-характеристиками, поэтому она сотрудничает с американской компанией Lockheed Martin, которая разрабатывает и производит истребители-невидимки F35, стоящие на вооружении японских сил самообороны.

Привлечение Lockheed Martin, обладающей уникальными технологиями в области разработки истребителей, также является одним из факторов, увеличивающих затраты на разработку.

Разработка двигателя проявила уход от США

Разработкой двигателя будет заниматься крупнейший специализированный японский производитель IHI совместно с британской компанией Rolls-Royce.

Великобритания продвигает проект Tempest - истребитель следующего поколения для Королевских ВВС. Цель в том, чтобы разделить с Японией, которая в то же время приступила к проектированию нового истребителя, стоимость разработки и снизить ее за счет массового производства.

На саммите G7, состоявшемся в июне в Великобритании, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и его британский коллега Борис Джонсон обсудили совместную разработку двигателей, после чего представитель министерства обороны Японии посетил Великобританию и начал проработку двухстороннего сотрудничества.

Компания IHI создала двигатель с тягой 15 тонн, достаточной для истребителя, и уже представила его министерству обороны. Однако двигатель с форсажной камерой для быстрого ускорения не будут покупать коммерческие компании, и, безусловно, цена будет высокой. В этом смысле интересы совпадают с интересами Великобритании, которая стремится снизить цены за счет массового производства.

Проблема в том, что США могут выступить против сотрудничества Японии с Великобританией.

За исключением отечественного истребителя F1 и истребителя F2, совместно разработанного с США, самолеты воздушных сил самообороны либо импортировались напрямую из США, либо производились по американской лицензии, либо готовые американские машины собирались в Японии.

До сих пор не было примеров совместной разработки истребителя с Великобританией, и очевидно, что правительство США выступит против отдаления Японии.

США засекречивали различные технологии и не передавали их Японии. Вашингтон требовал, чтобы все шло по его сценарию, но Великобритания ведет себя совершенно иначе.

Япония выбрала истребитель F35 и отказалась от британского Eurofighter Typhoon, однако производитель BAE Systems пообещал полностью открыть всю техническую информацию.

Если японо-британское сотрудничество в области разработки двигателей углубится, это может пошатнуть доминирование США.

1,4 триллиона иен - не слишком ли много?

Однако у минобороны есть слабое место - стоимость самой разработки, которая составляет 1,4 триллиона иен.

Если не конструировать двигатель, а импортировать его, можно сэкономить около 400 миллиардов иен. Тогда стоимость разработки может составить один триллион или даже меньше.

Даже если мы продолжим совместную разработку с Великобританией, это не означает, что получится двигатель уровня США. В этом случае нет другого выбора, кроме как купить двигатель GE или Pratt & Whitney.

Если учитывать возможную неудачу, расстраивать США - это плохая идея.

Кстати, в минобороны не удивлены ростом затрат на разработку.

Дело в том, что Южная Корея потратит около 834 миллиардов иен на создание собственного истребителя следующего поколения (KFX).

Стелс-характеристики KFX не впечатляют. Кроме того, он слабо оснащен с точки зрения вооружений. Именно поэтому неизбежны высокие расходы на разработку нового истребителя Японии, которая стремится стать лучшей в мире?

Сигэру Ханда (Shigeru Handa)