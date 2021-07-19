В NASA сообщили, что три новых места возможной утечки воздуха на МКС загерметизированы

По словам представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвида Уэста, которого цитирует редактор портала Space Policy Online Марсия Смит, риска для безопасности экипажа не существует

ТАСС, 18 июля. Российский и американский экипажи Международной космической станции провели ремонт трех потенциальных мест утечки воздуха. Об этом сообщила в Twitter редактор портала Space Policy Online Марсия Смит.

Она приводит слова представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвида Уэста, выступавшего на заседании, состоявшемся 15 июля в онлайн-формате. "Заплатки и герметик были нанесены в трех местах, но уровень утечки полностью не снизился", - заявил он.

Никакого риска для безопасности экипажа не существует, но консультативный совет хочет постоянно быть в курсе ситуации, дополнительно подчеркнул Уэст.

В марте космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Работы согласовывались со специалистами NASA.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.