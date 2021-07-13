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Интерфакс-АВН

Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" провели в Черном море морской бой с условным противником

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в акватории Черного моря отработали на учениях морское сражение с применением ракетных ударов и артиллерии, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"По замыслу учения береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолётную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной (КУГ) группы условного противника", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что после прибытия фрегатов к обнаруженной КУГ, "противник", не ответив на запросы российских кораблей, атаковал фрегаты ЧФ.

"Боевые расчёты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы", - подчеркнули в ЧФ.

Затем, по информации флота, фрегаты отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
БПЛА
Военные учения
ЧФ
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