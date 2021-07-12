Стратегический подводный крейсер "Князь Владимир" прибыл на Балтику для участия в Главном военно-морском параде

Впервые на празднике ВМФ будут задействованы три атомные подлодки

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир" прибыл с Северного флота в Финский залив, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Сегодня, 9 июля, во второй половине дня новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А" прибыл в назначенный район Финского залива для подготовки и участия в Главном военно-морском параде (ГВМП)", - сказал главком, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

По словам Евменова, "РПКСН "Князь Владимир" успешно совершил межфлотский переход с севера в акваторию Балтики".

Военачальник отметил, что атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" впервые будет представлен на ГВМП.

"Это событие подчеркивает статус Российской Федерации как великой морской державы, обладающей океанским флотом", - подчеркнул адмирал.

Ранее он сообщил, что "в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота".

"Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки", - подчеркнул главнокомандующий.

Это РПКСН "Князь Владимир", а также АПЛ "Вепрь" и "Орёл".

"АПЛ "Князь Владимир", "Орёл" и "Вепрь" займут назначенные точки в статической парадной линии Парада на Кронштадтском рейде", - сказал Евменов.

31 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в парадах в честь Дня Военно-морского флота России, которые пройдут в разных городах 25 июля, примут участие около 200 кораблей, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала.

Шойгу сказал, что в Санкт-Петербурге в ГВМП будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих.