Важнейшие успехи российского ОПК в 2020 году

Государственный оборонный заказ выполнен почти на 100%

Необходимо признать, что несмотря на все вызовы – санкции, пандемию новой коронавирусной инфекции, сложную экономическую ситуацию, закредитованность предприятий, – российская оборонка в целом успешно выполнила все ключевые задачи.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства 21 декабря, государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполнен в 2020 году почти на 100%: по закупкам – на 99,8%, по ремонту и модернизации – на 99,7%. Введенные в начале пандемии санитарные ограничения, конечно, осложнили жизнь предприятий, особенно в первую нерабочую неделю в конце марта – начале апреля, когда на предприятиях оборонной промышленности работали лишь считанные проценты от численности основного производственного персонала. Однако в дальнейшем, приняв санитарные меры, переведя на удаленку сотрудников старше 65 лет, а остальных работников – на двухсменный режим работы, предприятия адаптировались к новым условиям и продолжили выполнение оборонных программ, к концу года наверстав упущенное.

Собственно, успешное исполнение государственного оборонного заказа в условиях пандемии коронавирусной инфекции и можно назвать главным успехом российского ОПК в 2020 году, продемонстрировавшим его управляемость и резистентность к кризисам. Однако запомнился минувший год и несколькими знаковыми успехами, связанными с разработкой, началом серийного производства и принятием на вооружение новых образцов боевой техники. Отметим наиболее важные из них.

Истребитель пятого поколения

25 декабря 2020 года Воздушно-космическим силам России был передан первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Поставить это событие выше в нашем рейтинге не позволяют очевидные задержки в реализации программы. Напомним, изначально серийное производство истребителя планировалось начать в 2016 году, затем сроки были перенесены на 2018 год, потом еще на год. Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета. И вот лишь в 2020 году первый серийный Су-57 получили войска. И все же, несмотря на задержки в реализации программы, освоение в серийном производстве истребителя пятого поколения – огромное национальное достижение. До сего момента производителями такой техники были лишь сверхдержавы – США и Китай. Теперь в этом элитном клубе и Россия.

«Борей» и «Князь Владимир»

Главное российское достижение года в сфере подводного кораблестроения – ввод в строй первой атомной подводной лодки стратегического назначения, построенной по модернизированному проекту 955А «Борей-А». 12 июня 2020 года, в День России, в состав Военно-морского флота РФ официально был принят подводный ракетный крейсер «Князь Владимир». По сравнению с тремя кораблями проекта 955 («Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах»), «Князь Владимир» был существенно модернизирован в части снижения шумности, улучшения маневренности, повышения степени автоматизации. Что важно, в конструкции лодки удалось полностью избавиться от импортных компонентов и материалов. В начале июля 2020 года К-549 «Князь Владимир» совершил переход к месту постоянной дислокации в Гаджиево. Крейсер готовится к несению службы в составе 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, дополнит триаду стратегического сдерживания, будет защищать наши арктические рубежи.

Гиперзвуковой «Циркон»

Среди событий, связанных с испытаниями новой российской боевой техники, наибольшее впечатление на иностранные СМИ и обывателей произвели успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». В октябре и ноябре с борта головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море были запущены ракеты, успешно поразившие цели, находившиеся в акватории Баренцева моря. «Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота – 28 км, время полета – 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 махов», – доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В последние годы именно к штурму гиперзвука приковано наибольшее внимание инженеров и военных экспертов в сфере ракетостроения. Ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере и маневрировать с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М), сделает практически бесполезными большинство ныне состоящих на вооружении корабельных систем ПВО. Поэтому работы в этой области идут в США, в России, в Китае. Разрабатываемый «НПО машиностроения» «Циркон» в 2021 году ждут еще несколько испытательных пусков, в том числе пуски с атомной подводной лодки К-560 «Северодвинск».

Универсальные десантные корабли

В 2020-м были заложены первые в истории нашего флота универсальные десантные корабли, которые будут строиться по российскому проекту. Первые два УДК проекта 23900 – «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» – заложили 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в русском Крыму. Универсальные десантные корабли – важнейший компонент для любого современного флота крупной морской державы. Они могут выполнять множество функций – осуществлять собственно транспортировку войск и высадку морских десантов, проводить гуманитарные и спасательные операции, быть штабными кораблями для координации различных сил. В советское время такие корабли, универсальные десантные корабли проекта 11780, собирались построить, причем Генштаб считал их даже более ценными, чем авианосцы.

Беспилотный «Орион»

Наконец, важнейшим событием завершившегося года для российского ОПК стоит признать передачу в войска первых серийных средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета (на западе этот класс называют MALE, Medium Altitude, Long Endurance) «Орион». 20 апреля 2020 года информационное агентство ТАСС сообщило, что Группа «Кронштадт» и Минобороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион» в составе трех аппаратов. Почему именно это событие имеет наибольшую важность? Россия из-за кризиса 1990-х позднее других ведущих держав включилась в робототехническую, беспилотную гонку, главный тренд развития боевой техники современности. В отличие от перечисленных выше программ, где везде был выраженный научно-технический задел (над пятым поколением истребителей и гиперзвуком начали работать еще в СССР, «Борей-А» – по сути, модернизация, с УДК был задел от французских «Мистралей»), в сфере разработки БЛА класса MALE у России практически никакого задела не было. Советские беспилотники КБ Туполева вроде Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс» были совершенно другими машинами, не способными передавать добытую информацию в режиме реального времени, а позднесоветская «Пчела-1Т» относилась к более простому классу легких тактических БЛА с малой дальностью полета. Генконструктор «Ориона» Николай Долженков сказал в свое время, что когда начались работы по БЛА, «не было никакого оборудования или системы, которую можно было бы использовать на нашем БЛА» – все 100% деталей пришлось разрабатывать самостоятельно. Пришлось отработать концепцию и методы производства деталей конструкции из композитных материалов, освоить технологию серийного производства фюзеляжей из композитов методом вакуумной инфузии. Для работы в арктических широтах для «Ориона» разработали электрическую антиобледенительную систему для углепластиковых элементов. В результате страна получила не только БЛА наиболее востребованного на рынке и нужного в войсках класса, но и научно-технический задел, который можно использовать при проектировании более тяжелых БЛА и аппаратов нового поколения. Важная новость касательно программы пришла накануне Нового года. Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на новый 2021 год с образцами современного вооружения, где впервые официально представило фото БЛА «Орион» в ударном варианте, с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами. Таким образом, благодаря разработчикам «Ориона» Россия пополнила список производителей ударных БЛА. И это самый знаковый успех российской «оборонки» в 2020 году.

Сергей Денисенцев

Сергей Александрович Денисенцев – эксперт Центра анализа стратегий и технологий.