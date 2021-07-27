В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота

ЦАМТО, 26 июля. В России 25 июля масштабно и торжественно отметили День ВМФ. Мероприятия прошли на Северном, Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском флотах, Каспийской флотилии и базе МТО ВМФ России в сирийском Тартусе.

В ознаменование Дня ВМФ, согласно приказу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, 5-й Главный Военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге и на рейде Кронштадта, парады военных кораблей состоялись в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования ВМФ в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).

В этом году парад в честь дня ВМФ был посвящен 325-летию создания Российского регулярного флота, которое отмечается в этом году.

Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин принял участие в Главном Военно-морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге.

Перед основной частью смотра на Неве, глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Как заявил В.Путин, выступая на торжественной церемонии, "Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно".

"Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар. Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, и вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы Отечества, – отметил В.Путин.

"Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских летчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту слава Андреевского стяга никогда не померкнет", – подчеркнул президент.

В Главном Военно-морском параде приняли участие более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 самолетов и вертолетов морской авиации, более 4 тыс. военнослужащих.

В рамках проведения Главного военно-морского парада было выстроено два парадных строя – на Неве и на рейде Кронштадта. В статическом показе на Неве были ошвартованы новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов. В динамической части парада по Неве прошли малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера.

На рейде Кронштадта прошли корабль ПМО "Владимир Емельянов", малый ракетный корабль "Гейзер", малый противолодочный корабль "Уренгой", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов", корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", пограничный сторожевой корабль "Алмаз", дизель-электрические подводные лодки "Владикавказ", "Краснодар", "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Завершили парад корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Среди них фрегат ВМС Индии проекта 11356 "Табар", фрегат ВМС Ирана "Саханд" и фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар".

В статической части на рейде Кронштадта были показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" (ракетный крейсер проекта 949А, аналог "Курска") и новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А "Князь Владимир".

Морскую авиацию представили истребители Су-27, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики Су-24М, перехватчики МиГ-31, штурмовики Су-25БМ самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142М3, модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н ("Новелла"), военно-транспортные самолеты Ан-72, гидросамолеты Бе-12.

Морскую авиацию также представляли новейшие ударные вертолеты корабельного базирования Ка-52К, транспортно-боевые вертолеты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ, вертолеты радиолокационного дозора Ка-31, модернизированные корабельные вертолеты противолодочной авиации Ка-28, многоцелевые транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ.

В целом в парадах, посвященных 325-летию создания Российского регулярного флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике – это более 15 тыс. человек личного состава, а также более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 ед. боевой техники.

Петропавловск-Камчатский

В честь Дня ВМФ в Петропавловске-Камчатском 25 июля состоятся морской парад и торжественное прохождение парадных расчетов Петропавловск-Камчатского гарнизона.

В Авачинской бухте в парадных линиях были выставлены 8 кораблей, подводных лодок и судов Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС). Среди них впервые был представлен новейший корабль ПМО "Яков Баляев". К парадным бочкам были ошвартованы малые ракетные и малые противолодочные корабли, морской тральщик, пограничный сторожевой корабль, современный морской буксир "Андрей Степанов", а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей". Принимал парад временно исполняющий обязанности командующего Войсками и силами на Северо-востоке России полковник Сухраб Ахметов.

В параде войск приняли участие сводные роты Почетного караула, управления ОКВС, соединения противовоздушной обороны, подразделения отдельной бригады морской пехоты, соединения береговых ракетчиков, отдельного смешанного авиационного полка из гарнизона города Елизово и береговой охраны ФСБ по Арктическому району. Всего в прохождении пеших колонн было задействовано около 700 военнослужащих, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

Владивосток

Во Владивостоке 25 июля состоялся морской парад в честь Дня ВМФ России. Смотр кораблей второй год подряд прошел в акватории бухты Золотой Рог.

На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста в честь Дня ВМФ были выстроены боевые корабли основных классов. Возглавил парадный строй флагман Тихоокеанского флота – Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". За ним расположились большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", ракетные фрегаты ВМС Социалистической Республики Вьетнам – "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг". Замкнула парадный строй большая дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк".

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" поочередно обошел парадный строй и поздравил экипажи боевых кораблей с праздником.

После обхода линии кораблей адмирал Сергей Авакянц поднялся на борт ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", где принял рапорт начальника почетного караула. С борта флагмана командующий флотом произнес поздравительную речь, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

Севастополь

В Севастополе парад приняли командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, командовал парадом командир дивизии надводных кораблей Черноморского флота капитан 1 ранга Сергей Тронев.

Праздничные мероприятия начались с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, на флагштоках у памятника Затопленным кораблям были подняты символы Дня ВМФ на Черноморском флоте – флаги легендарных кораблей, вошедших в историю ВМФ России – линейного корабля "Императрица Мария" и кормовой гвардейский флаг крейсера ЧФ "Красный Кавказ".

Затем командующий флотом принял парад кораблей флота, стоящих в парадной линии и поздравил их экипажи с Днем ВМФ.

Парадный строй из 9 кораблей был сформирован в акватории Севастопольской бухты. В двух парадных линиях на бочках были ошвартованы морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль "Аметист" пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна", а первой в парадной линии кораблей – подводная лодка "Великий Новгород".

В кильватерном строю на выход из бухты прошли 12 кораблей и катеров, в том числе: противодиверсионные катера, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" а также фрегат "Адмирал Григорович".

Пролет авиации выполнили вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25СМ, Бе-12 и Ан-26 из состава Морской авиации ЧФ и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

Каспийск

В Дагестане в пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) 25 июля прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня ВМФ России.

В ходе динамического показа возможностей флотилии военнослужащие продемонстрировали розыгрыш боевых действий в море и на берегу.

Морские и береговые силы КФл отработали пресечение нарушения государственной границы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника, нанесение ракетного удара по важным объектам условного противника, оказание помощи судну, терпящему бедствие, ведение противодесантной обороны, высадку морского тактического десанта и пролет авиации, бой за высадку на берегу.

Кроме того, жители и гости города посетили статическую выставку вооружения и военной техники КФл, организованную на территории городского парка им. Халилова.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 30 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл, более 50 ед. военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Североморск

В главной базе Северного флота – Североморске – 25 июля состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. Они прошли в полном соответствии с утвержденным планом, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

В морской части парада приняли участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району: ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск" и атомный подводный ракетный крейсер "Казань", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Североморск", малый противолодочный корабль "Снежногорск" и морской тральщик "Владимир Гуманенко", базовые тральщики "Соловецкий юнга" и "Ельня", большой десантный корабль "Георгий Победоносец" и пограничный сторожевой корабль "Преданный".

После обхода кораблей командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поднялся на борт флагмана – тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" где поздравил экипаж и всех воинов-североморцев с Днем ВМФ, сообщает пресс-служба Северного флота.

Балтийск

В главной базе Балтийского флота г.Балтийске 25 июля прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского Флота России.

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано более 43 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 ед. военной техники соединения морской пехоты, 14 самолетов и вертолетов морской авиации, а также около 1300 военнослужащих Балтийского флота.

В парадном строю в акватории морского канала г. Балтийска выстроились боевые корабли Балтийского флота: сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Стрегущий", судно связи "Василий Татищев", малый противолодочный корабль "Калмыкия", пограничный сторожевой корабль "Надежный", малый ракетный катер "Советск", базовый тральщик "Новочебоксарск".

В ходе праздничной программы экипажами кораблей было продемонстрировано 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере "Серафим Саровский" парадный строй боевых кораблей флота, стоящих в морском канале г.Балтийска, и поздравил военных моряков с праздником, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

Некоторые программы обновления ВМФ России

В нижеприведенной справке использован материал агентства "РИА Новости"

В состав флот в этом году ожидается поступление порядка 40 кораблей и судов обеспечения различных классов.

О том, сколько кораблей получит ВМФ России в 2021 году, "РИА Новости" рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов. В перечень входят РПКСН четвертого поколения "Князь Олег" проекта "Борей-А" и первая многоцелевая серийная АПЛ проекта "Ясень-М" "Новосибирск" (в состав ВМФ России мае 2021 году вошла головная многоцелевая АПЛ "Казань" – первая построенная по новейшему проекту "Ясень-М").

Также планируется сдача фрегатов и корветов, дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, малых ракетных кораблей, патрульных катеров и судов обеспечения.

Ранее северодвинский завод "Севмаш" сообщил, что в 2021-2023 годах четыре уже построенные РПКСН проекта "Борей" (955) пройдут сервисное обслуживание. Это "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первый РПКСН, построенный по улучшенному проекту 955А ("Борей-А"), "Князь Владимир".

Все остальные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, в том числе "Князь Олег", также строятся по проекту 955А. На стапелях "Севмаша" сейчас находятся еще три таких РПКСН – "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский". Еще два РПКСН, которые получили наименования "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", должны быть заложены в этом году. Кроме того, В.Поспелов сообщил "РИА Новости", что общее количество новых РПКСН может превысить те десять, на которые сегодня есть контракт.

Продолжается насыщение флота и дизель-электрическими подлодками. Испытания проходит уже третья "Варшавянка" (проект 636.3) для Тихоокеанского флота "Магадан". Четвертая такая субмарина "Уфа" строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Еще две – "Можайск" и "Якутск" – должны заложить в этом году. В составе ТОФ сейчас две "Варшавянки": "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". В этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. Ранее серия из шести кораблей вошла в состав Черноморского флота.

Также в опытной эксплуатации на Северном флоте находится единственная неатомная подлодка проекта 677 ("Лада") "Санкт-Петербург". Ее передали флоту еще в 2010 году, а в 2022 году должны быть сданы "Кронштадт" и "Великие Луки" этого же проекта. В следующем году заложат еще две.

Кроме того, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в инициативном порядке продолжает разработку подлодок пятого поколения – неатомной "Калина" и атомной "Хаски". В конце июня стало известно, что Санкт-петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" работает над проектом малой атомной подводной лодки "Горгона", которая станет платформой для множества подлодок различного назначения.

Флот ждет завершения испытаний и принятия на вооружение в 2022 году гиперзвуковых ракет "Циркон". В прошлом году с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" состоялось три испытательных пуска – два по морским мишеням и один по наземной цели. Еще один пуск прошел в этом году незадолго до дня ВМФ – в середине июля. Также планируются первые пуски с подводной лодки.

Помимо "Адмирала Горшкова", недавно в состав флота вошел первый серийный корабль проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Третий фрегат "Адмирал Головко" спущен на воду и проходит испытания. Он стал первым в серии, получившим отечественную двигательную установку – дизель-газотурбинный агрегат М55Р. Двигатель для четвертого корабля "Адмирал Исаков" уже прибыл на "Северную верфь", где строятся фрегаты. В различной стадии строительства находятся однотипные корабли "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Амелько" и заложенные в прошлом году "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев" – сообщалось, что у них будет по 24 ячейки для ракет, а не 16, как на первых шести кораблях.

Ожидается, что основными носителями "Цирконов" станут строящиеся сейчас "Ясени-М". Кроме того, такую возможность должна получить находящаяся сейчас на модернизации атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Иркутск" проекта 949А (аналог "Курска"). После модернизации проект будет называться 949АМ. Передача флоту "Иркутска" с "Цирконами" запланирована на 2022 год.

Кроме того, универсальные пусковые установки, из которых можно будет стрелять "Цирконами", получит и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан".

В 2019 году командир тогда еще строящегося корвета "Гремящий" капитан второго ранга Роман Довгайлов сообщил, что и его могут в перспективе оснастить "Цирконами". "Гремящий", головной корабль модернизированного проекта 20385, вошел в состав ВМФ России в конце 20201 года, он будет служить на Тихоокеанском флоте. Также в прошлом году Минобороны и Амурский судостроительный завод подписали контракт на строительство шести корветов, первые два из которых могут быть заложены уже в этом году.

Кроме того, недавно глава ОСК Алексей Рахманов заявил и о наличии у России всех технологий и решений для строительства нового российского авианосца. По его словам, такой опыт российские корабелы получили во время ремонта ТАКР "Адмирал Кузнецов", а также при перестройке ТАКР "Адмирал Горшков" в индийский авианосец "Викрамадитья", отмечает "РИА Новости".