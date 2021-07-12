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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщает о прибытии в Финский залив атомной подлодки "Вепрь" для участия в параде

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АПЛ «Вепрь»
АПЛ «Вепрь».
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка Северного флота "Вепрь" прибыла 10 июля в Финский залив для подготовки и участия в главном военно-морском параде, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипаж подводной лодки успешно выполнил задачу межфлотского перехода с Севера на Балтику и в настоящее время приступил к подготовке вверенной материальной части к участию в параде на рейде Кронштадт", - сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Таким образом, как и планировалось, в период с 08 по 10 июля в Кронштадт прибыли атомные подводные лодки Северного флота, - ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", а также атомные подводные лодки "Орёл" и "Вепрь", - подчеркнул он.

По его словам, "впервые в главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки".

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
К-157 Вепрь
К-266 Орёл
Князь Владимир
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
СФ
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