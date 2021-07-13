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Самые большие корабли СФ готовы в военно-морскому параду

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов «Для участия в Главном Военно-Морском Параде в акваторию Финского залива прибыл отряд боевых кораблей крупного водоизмещения Северного флота. Это надводные корабли, - ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

После ряда тренировок и репетиций, эти корабли примут участие в Главном Военно-Морском Параде в составе парадной группы в Кронштадте. Экипажи кораблей успешно выполнили задачи перехода на Балтику и приступили к послепоходовой подготовке вверенной материальной части к Параду».

«Ранее, в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибыли   атомные подводные лодки Северного флота, -  ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», а также атомные подводные лодки «Орёл» и «Вепрь».  Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки», - подчеркнул Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
К-266 Орёл
Князь Владимир
Компании
Кронштадт
Проекты
1164 Атлант
11711
955 Борей
пр. 1155
СФ
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