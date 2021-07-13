Самые большие корабли СФ готовы в военно-морскому параду

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов «Для участия в Главном Военно-Морском Параде в акваторию Финского залива прибыл отряд боевых кораблей крупного водоизмещения Северного флота. Это надводные корабли, - ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

После ряда тренировок и репетиций, эти корабли примут участие в Главном Военно-Морском Параде в составе парадной группы в Кронштадте. Экипажи кораблей успешно выполнили задачи перехода на Балтику и приступили к послепоходовой подготовке вверенной материальной части к Параду».

«Ранее, в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибыли атомные подводные лодки Северного флота, - ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», а также атомные подводные лодки «Орёл» и «Вепрь». Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки», - подчеркнул Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.