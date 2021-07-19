Явление «Князя Владимира»

Самые мощные корабли Северного флота переброшены на Балтику

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля, но основные задействованные в нем боевые единицы уже произвели должный эффект на европейских членов блока НАТО. Преодолев тысячу миль в Баренцевом, Норвежском и Северном морях, группа кораблей – носителей ядерного оружия Северного флота прошла под мостом Большой Бельт в балтийские воды. Путь российских моряков пролегал в непосредственной близости от берегов нескольких ключевых членов Североатлантического альянса: Норвегии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Германии. Нашим «партнерам» в очередной раз была продемонстрирована мощь и выучка российского флота.

Среди участников похода подводные атомоходы – носители ядерного оружия «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь». Эта троица представляет основные типы ударных «потаенных судов» в составе отечественного флота: стратегический крейсер с межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», «убийца авианосцев» с крылатыми «Гранитами» и многоцелевая лодка, недавно прошедшая модернизацию с установкой комплекса «Калибр». Все они построены на Северном машиностроительном предприятии – ведущем судостроительном предприятии нашей страны и самом крупном в Европе, специализирующемся на постройке субмарин. Большие габариты его изделий не позволяют заход в Неву, поэтому мателоты выстроятся на рейде Кронштадта в статической линии парада.

С учетом дизель-электрических общее число задействованных в главном военно-морском параде подводных лодок составит семь единиц, причем все они будут разных проектов. Похвастаться столь внушительным соединением из разнотипных «потаенных судов» с атомными и обычными энергетическими установками помимо России может лишь пара других государств мира. Этот факт в очередной раз говорит о роли и месте нашей страны, а также возможностях отечественного военно-морского флота и судостроительной промышленности.

Количественный состав группировки сил и средств, что будет собран у берегов Невы, стал известен еще 31 мая. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на параде в Санкт-Петербурге будет задействовано 39 кораблей и катеров, 7 подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тыс. военнослужащих. Ранее число атомных субмарин, задействованных в праздничных мероприятиях Северной столицы, никогда не превышало единицы (остальные были дизельными). Поэтому многие гадали, кому из атомоходов на этот раз выпадет такая честь.

Интрига сохранялась вплоть до 6 июля, когда окончательно стал известен состав группы кораблей Северного флота, взявшей курс на Кронштадт. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ выпустил сообщение для прессы, в котором со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова говорилось: «Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки».

Тогда же стали известны имена всех крупных кораблей, направляющихся в Финский залив: АПЛ «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и неатомная подлодка «Владикавказ». Безопасность межфлотского перехода обеспечивало спасательное буксирное судно «Алтай».

Это самое крупное соединение Северного флота в Кронштадте после главного военно-морского парада 2017 года. Тогда в мероприятии участвовали тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», а также головные корабли сразу двух новых типов: фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 и большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711.

Заметим, что «Дмитрий Донской» полным водоизмещением около 50 тыс. т принадлежит серии самых крупных из когда-либо построенных в мире субмарин. Помимо него по проекту 941 было завершено еще пять кораблей, из которых три в 2005–2009 годах разрезали на металл. Из-за недостатка ракет Р-39, выпуск которых прекратился сразу после развала Советского Союза, в 2004–2006 годах «Архангельск» и «Северсталь» вывели в резерв. С тех пор ведется дискуссия: утилизировать их или перевооружить? Если переводить на «Калибры», каждый из этих гигантов сможет нести по 200 ракет против 154 на аналогичным образом переоборудованных американских лодках семейства «Огайо» (работы проведены на четырех корпусах SSBN-726 – SSBN-729).

«Дмитрию Донскому» повезло. Он был построен первым (в строю с декабря 1981 года), и к моменту развала Великого и Могучего оказался единственным в серии, успевшим пройти первый заводской ремонт. По причине хорошего технического состояния корабль решили задействовать для испытаний новейшей ракеты, разработанной для «Бореев», для чего провели модернизацию по проекту 941УМ. Хотя «Булава» значительно компактнее Р-39 и весит всего 37 т против 90, она имеет сопоставимую дальность стрельбы – порядка 9 тыс. км, хотя и с более чем вдвое меньшим забрасываемым весом (2550 и 1150 кг соответственно). При этом за счет трехкратного снижения кругового вероятного отклонения (КВО) боевые блоки «Булавы» (несет шесть разводящихся боеголовок) нанесут врагу не меньший ущерб, чем более крупные и мощные у Р-39. Кроме того, новая ракета наделена возможностью маневрирования вдоль траектории для преодоления ПВО противника и, значит, имеет больше шансов достичь цели.

Всего в период по ноябрь 2010 года «Донской» выполнил 14 пусков, включая 8 удачных. Затем выходил в море для обеспечения различных испытаний новых атомных субмарин, как когда-то и он, построенных в Северодвинске. Однако начиная с 15-го пуска летом 2011 года все очередные запуски «Булавы» ведутся только со штатных носителей – АПКР проектов 955 и 955А. Это дало наблюдателям на Западе основание предполагать, что с завершением использования в качестве платформы для тестирования «Булавы» корабль утратил свое значение, а его экипаж (штатно 165 человек) сокращен до минимума.

Развеять подобные домыслы помогло участие «Донского» в ГВМП-2017. Лодка успешно совершила переход с Севера на Балтику и после завершения мероприятия вернулась обратно. Место в парадной линии занимала рядом с «Петром Великим»; на палубе выстроился экипаж, что позволяло всем желающим оценить его численность. А самое главное – всему миру, особенно европейцам, было продемонстрировано: ВМФ России продолжает не просто обладать, но и эксплуатировать самый большой в мире атомоход. Который в случае соответствующего приказа высшего политического руководства может разнести в пух и прах любого противника нашей страны.

Те же слова можно сказать и в адрес «Князя Владимира», «Орла» и «Вепря», вооруженные мощнейшими комплексами ракетного оружия. «Экипажи этих подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят подводные силы ВМФ на пятом главном Военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения. АПЛ «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь» займут назначенные точки в статической парадной линии парада на Кронштадтском рейде», – пояснил Евменов.

Поскольку исходный «Борей» проектировался в эпоху перестройки и гласности, легко найти рисунки общих видов первых трех корпусов, точно передающие нюансы их геометрии. А вот «Борей-А» создавался в новом веке, уже после того как «подкрутили гайки» режима секретности. Долгое время внешний облик корабля оставался секретным и открылся простым жителям Северодвинска только с началом морских испытаний, в ходе которых осенью 2019 года выполнен одиночный пуск «Булавы».

Испытания завершились 28 мая прошлого года подписанием акта о приемке заказа военными моряками. Сегодня крейсер под тактическим номером К-549 входит в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота с базированием на Гаджиево. Весной принял участие в учениях «Умка-2021» с одновременным всплытием «Князя Владимира» с БС-64 и К-114.

О прибытии самого нового и технически совершенного атомохода в Финский залив во второй половине дня 9 июля стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны России. «РПКСН «Князь Владимир» успешно совершил межфлотский переход с Севера в акваторию Балтики. Корабль не имеет аналогов в мире. Атомный подводный ракетоносец проекта «Борей-А» будет впервые представлен на Главном военно-морском параде. Это событие подчеркивает статус Российской Федерации как великой морской державы, обладающей океанским флотом. РПКСН «Князь Владимир» воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей», – отметил Евменов.

Межфлотский переход для участия в ГВМП-2021 дает специалистам и широкой общественности шанс получше рассмотреть новейший атомоход ВМФ России. С одной стороны, проект 955А выполнен на основе предыдущего 955, имеет близкие размеры и аналогичный состав основного комплекса управляемого оружия – 16 шахт баллистических ракет.

Вместе с тем есть ряд существенных отличий в компоновке, о чем можно судить по изменениям во внешнем облике. Изменилась форма крыловидного ограждения выдвижных устройств (в просторечии его именуют «рубка»). Характерный наклон вперед его передней грани ограждения придает первой партии «Бореев» неповторимый, стремительный образ. Лодки модификации «Борей-А» выглядят более сдержанно. Другие внешние отличия включают иную форму рулевых поверхностей. Видно, что шахты скомпонованы в едином отсеке, доработан гидроакустический комплекс (новые бортовые антенны и др.), торпедное вооружение и система резервных движителей.

Пожалуй, проект 955А стал первым в отечественном кораблестроении, когда корпус стратегического подводного крейсера изначально разрабатывался не столько «под ракеты», сколько исходя из задачи оптимизации гидродинамического облика. В результате получилась очень гармонично и красиво сложенная лодка. Изящности ей придает как бы утопленная в корпус корабля ракетная палуба, тогда как на более ранних проектах стратегических ракетоносцев она сильно выпирала вверх.

Благодаря новым, более плавным, обводам корпуса снижен уровень гидродинамических шумов на всех режимах хода. Достоверно известно, что за время, прошедшее между завершением исходного проекта 955 и началом работ над «Бореем-А», отечественная наука заметно продвинулась вперед в области акустического проектирования АПЛ, уменьшения уровня других физических полей. Об этом, в частности, свидетельствовали рекламные материалы и выставочные экспонаты на МВТФ «Армия» и других форумах. Эти и другие достижения нашли отражение в проекте 955А, что позволило сделать большой шаг вперед по линии скрытности.

Но самое важное отличие между первоначальным проектом и улучшенным заключается в корпусном насыщении и бортовых системах. Со времени завершения чертежей «Борея» прошло достаточное время, а технический прогресс неумолимо идет вперед. Работая над «Бореем-А», конструкторы ЦКБ МТ «Рубин» внесли множество различных улучшений, внедрив самое современное оборудование, образцы которого стали доступными в последнее время. Главное: они полностью отказались от использования импортных компонентов, включая комплектующие из республик бывшего СССР. Словом, «Князь Владимир» – полностью российская лодка стратегического назначения.

Чтобы лучше понять важность семейства субмарин класса «Борей» и особенно улучшенного проекта 955А в системе национальной обороны, стоит вернуться к событиям 2012 года, когда «Севмаш» посетил Владимир Путин. Он лично прикрепил закладную доску к секции «заказа № 204» – будущего «Князя Владимира». Отметим, что это единственный подводный атомоход, в церемонии закладки которого участвовал действующий президент России.

«Мы исходим из того, что нашей стране необходимо сохранить и укрепить свой статус одной из ведущих морских держав мира. Прежде всего речь идет о развитии морской составляющей стратегических ядерных сил, об участии флота в обеспечении глобального паритета», – отметил тогда глава российского государства.

Назначение арсенала ядерного сдерживания – удержать вероятного противника от применения военной силы и других необдуманных действий. Ограничить возможности недружественно настроенных к нам стран можно, связав их агрессивные намерения предупреждением о том, что эскалация конфликтной ситуации может подвести к нанесению ракетно-ядерного удара по их территории, что чревато полной потерей управляемости государства, разгромом его вооруженных сил, разрушением экономического потенциала и гибелью огромного числа граждан.

О разрушительной мощи ракетно-ядерного оружия можно судить по публикациям в средствах массовой информации Китайской Народной Республики. Рассказывая читателям о возможностях новейших атомных субмарин проекта 094 (JIN по классификации НАТО), газета Global Times написала буквально следующее: «Поскольку население штатов среднего Запада разбросано по всей их территории, в целях повышения летального воздействия наших ядерных сил мы должны целиться прежде всего в ключевые города на Западном побережье США, такие как Сиэтл, Лос-Анджелес и Сан-Диего». Именно это и стало возможным с принятием на вооружение ВМФ НОАК атомоходов нового проекта, вооруженных 12 JL-2, продолжает издание. «Специальные боевые части подобных ракет одной такой лодки могут убить или ранить от пяти до двенадцати миллионов американцев», – констатирует Global Times.

Возможности проекта 094 впечатляют, а ведь китайская субмарина несет «всего-навсего» 12 ракет JL-2 с моноблочными головными частями, тогда как «Борей» – 16 Р-30 «Булава», оснащенных разводящимися головными частями с шестью боеголовками индивидуального наведения каждая. Поясняя, почему особое внимание должно обращаться на вооружение, в 2012 году Путин подчеркнул: «Именно вооружение, его надежность и эффективность всегда определяло боевую мощь кораблей, а в ряде случаев приводило к созданию их новых классов».

Без тени сомнения можно утверждать: решение продемонстрировать широкой общественности самую новую, технически совершенную и смертоносную субмарину ВМФ России было принято на самом высоком уровне. «Князь Владимир» – не просто подводная лодка, а символ новой России, ее способности уничтожить любого врага, где бы тот ни находился. Почти девять лет тому назад закрепив закладную доску к секции будущего корабля, Путин, пусть символически, принял личное участие в его строительстве. И вот настал тот час, когда «Князю Владимиру» приходится выполнять важную миссию – сеять страх среди врагов и вселять чувство безопасности и уверенности в своих соотечественников.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.