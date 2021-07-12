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ТАСС

Парашютную систему для корабля "Орел" испытают сбросом из космоса в 2024 году

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

Глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков уточнил, что для российского перспективного космического корабля создают трехкупольную парашютную систему, площадь одного купола достигает 1 200 кв. м

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первые сбросы из космоса в рамках испытания парашютной системы для перспективного российского космического корабля "Орел" запланированы Роскосмосом на 2024 год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков.

"Сейчас идет этап создания опытных образцов. Идут натурные испытания. Мы идем в графике. В 2023 году планируем завершить комплексные испытания. И в 2024 году уже должны начаться сбросы капсулы из космоса, первые два сброса будут без людей", - сказал он.

Глава холдинга уточнил, что для российского перспективного космического корабля создается трехкупольная парашютная система, площадь одного купола достигает 1 200 кв. м. Парашютная система сможет выдержать груз массой 9 535 кг.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы.

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Ростех
Технодинамика
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