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Naked Science

Россия создаст парашютную систему для многоразовых ракет

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Источник изображения: naked-science.ru

Холдинг «Технодинамика» будет работать над парашютной системой, которую применят для первых ступеней перспективных многоразовых ракет. Сроки создания комплекса не называют.

В последние годы в России нередко говорят о создании многоразовой ракеты, которая могла бы составить конкуренцию детищам SpaceX. Как стало известно, ее могут снабдить парашютной системой.

«Роскосмос» предварительно заказал НИР (научно-исследовательская работа) по созданию парашютного комплекса для возвращаемой ступени. Разрабатывать систему будет «Технодинамика», входящая в «Ростех».

«Буквально месяц назад мы от «Роскосмоса» получили предварительный заказ на разработку технических требований к подобным парашютным системам, которые могут возвращать многоразовые ступени. Мы начнем научно-исследовательскую работу в этом году», — заявил руководитель «Технодинамики» Игорь Насенков. К сожалению, никаких сроков разработки озвучено не было.

Сейчас в России ведут работы по проекту многоразовой двухступенчатой ракеты среднего класса «Амур-СПГ». Ее первую ступень оснастят двигателями РД-0169, работающими на кислороде и метане. Предполагается, что ступень можно будет возвращать до десяти раз. Первый пуск с Восточного хотят провести примерно в середине десятилетия.

Частично многоразовой могут сделать перспективную сверхтяжелую ракету, которую Россия хочет использовать для полетов на Луну.

Есть у страны и весьма оригинальные идеи в этом направлении. Весной стало известно, что перспективная ракета-носитель, создаваемая по проекту «Крыло-СВ», может получить не только колеса, но и лыжи. Последнее даст ей возможность садиться на грунт.

«Крыло-СВ»

Источник изображения: ТАСС

Сам проект предполагает создание многоразовой крылатой ступени для ракеты легкого класса. В основе — концепция крылатой ракеты «Байкал». Известно, что специально для «Крыла-СВ» создают новый двигатель «Вихрь».

Согласно концепции, после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая вернется на космодром при помощи крыльев и совершит «самолетную» посадку.

Тем временем в США работают над более амбициозным многоразовыми системами, и речь не только о SpaceX. В этом году компания Relativity Space презентовала проект космической системы Terran R, которую можно назвать уменьшенным вариантом знаменитого Starship.

Terran R

Источник изображения: nasaspaceflight

Ракету видят полностью многоразовой и напечатанной на 3D-принтере. В многоразовой компоновке Terran R сможет вывести на низкую околоземную орбиту больше 20 тонн. Возвращать первую ступень хотят так, как это делает SpaceX с Falcon 9.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Ростех
Технодинамика
Проекты
Луна
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