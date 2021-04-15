Многоразовая российская ракета-носитель сможет использовать для посадки лыжи

Перспективную российскую ракету-носитель, которую создают по проекту «Крыло-СВ», могут оборудовать не только колесами, но и лыжами. Последнее позволит ей садиться на грунт.

В России все чаще говорят о создании многоразовой ракеты-носителя, которую рассматривают как своего рода ответ на Falcon 9 от SpaceX. Теперь стало известно, что ракета «Крыло-СВ» может получить оригинальную систему посадки, которая предполагает возможность использования лыж.

Об особенностях ракеты рассказал руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский на ютьюб-канале факультета аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института.

Работы над ракетой-носителем «Крыло-СВ» стартовали несколько лет назад. В феврале прошлого года в научно-техническом совете Фонда перспективных исследований решили начать разрабатывать летный демонстратор.

«Крыло-СВ» видят многоразовой крылатой ступенью ракеты-носителя легкого класса. Ее длина составит шесть метров, а диаметр — 0,8 метра. Предполагается, что ракета сможет достигать гиперзвуковой скорости — до М=6. Носитель получит новый двигатель, названный «Вихрем».

Концепция применения ракеты выглядит следующим образом: после того как отделится вторая ступень, первая должна вернуться на землю, используя крылья и двигатель. Стоит сказать, что эксперты неоднозначно оценивают такой подход. По мнению специалиста в области ракетно-космической индустрии и популяризатора науки Виталия Егорова, применение выбранной схемы не позволит сделать ракету экономичной.

Напомним, в прошлом году стало известно об утверждении в России разработки проекта многоразовой ракеты-носителя, использующей в качестве топлива метан. По словам одного из источников, опытно-конструкторской работе присвоили шифр «Амур-СПГ». Ракета должна получить многоразовую первую ступень, которая будет совершать посадку, используя свои двигатели.

При этом Россия не отказывается от создания сверхтяжелых носителей, которые можно было бы использовать для исследования дальнего космоса. Недавно стало известно о проработке концепции ракет, способных выводить на орбиту грузы массой до 200 тонн.

Что касается конкретно ракеты «Енисей», которую хотят использовать для полетов к Луне, то ее перспективы по-прежнему туманны. Отметим, впрочем, что не так давно российские специалисты определили новый облик этого носителя.