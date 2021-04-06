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Naked Science

Россия разрабатывает проекты мощнейших ракет-носителей из всех существующих и перспективных

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские инженеры ведут работы над перспективными носителями, грузоподъемность которых будет достигать 200 тонн. Это существенно выше показателей «лунной» сверхтяжелой ракеты, известной как «Енисей».

Россия в будущем может получить мощнейшую из всех когда-либо существовавших ракет. По крайней мере, сейчас в стране ведут эскизные работы в этом направлении.

О перспективных разработках рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, выступая на симпозиуме «Человек в космосе». «Сейчас вовсю разрабатывается целая серия ракет-носителей “Ангара”, создаются некие первоначальные эскизные проекты, пока на стадии технических предложений, ракет-носителей сверхтяжелого класса — свыше 100 тонн и даже до 200 тонн. С их помощью можно будет осуществлять и полеты к Луне, и дальние полеты, в том числе на Марс», — заявил специалист.

По его словам, разработка таких носителей потребует от России очень больших трат, поэтому сейчас рассматривают вопрос реализации проектов совместно с другими странами.

Уместно напомнить, что в последнее время в России все чаще говорят о сотрудничестве в вопросе освоения космоса с КНР. Наиболее амбициозной в этом выглядит идея создать российско-китайскую лунную станцию. Пока в свободном доступе почти никаких подробностей об этой инициативе нет. «Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны», — говорится в пресс-релизе на сайте «Роскосмоса».

Один из ранних китайских проектов модульной научной станции на Луне

Источник изображения: CAST

Возможно, речь идет о долговременной станции на поверхности естественного спутника или же о строительстве станции на орбите Луны — наподобие той, которую хочет построить NASA совместно с партнерами и которая получила наименование Lunar Gateway.

В любом случае реализация чего-то подобного потребует принципиально новых ракет и космических кораблей нового типа, которые России и Китаю только предстоит разработать.

Исходный вариант «Енисея» и другие сверхтяжелые носители

Источник изображения: Wikimedia Commons

Напомним, российские специалисты уже определили новый облик сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая может стать для «Роскосмоса» основным инструментом освоения Луны. Согласно данным, озвученным ранее, на низкую опорную орбиту ракета (по крайней мере, в более ранней версии) сможет вывести грузы массой около 100 тонн.

У версии повышенной грузоподъемности, получившей условное обозначение «Дон», этот показатель должен составлять 140 тонн, что делает ее потенциально мощнейшим из всех перспективных носителей, известных до сих пор.

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