Черноморский флот следит за действиями судна Yuma ВМС США, зашедшего в Черное море

Шестой флот американских ВМС ранее сообщил, что корабль Yuma начал движение в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские военные приступили к слежению за военно-транспортным судном Yuma ВМС США, зашедшим в Черное море. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна Yuma ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля", - сказали в ведомстве.

Ранее Шестой флот американских ВМС сообщил, что быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал движение в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные маневры Sea Breeze - 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. К учениям привлечены в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, в них задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.