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16.09.2019
Газета.ru

Под надзором России: в Черное море вошел корабль ВМС США

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Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США

Вошедший в акваторию Черного моря высокоскоростной десантный корабль Yuma ВМС США находится под наблюдением Черноморского флота РФ, сообщили в Минобороны. Американское судно предназначено для переброски войск, грузов и военной техники. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что "американцы ведут себя высокомерно и нагло в Черном море".

Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Yuma - многоцелевое судно, предназначенное для работы в мелководных портах и фарватерах. Корабль может быть использован для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.

Размещенная в кормовой части аппарель обеспечивает погрузку на борт бронетехники, включая ОБТ M-1 Abrams. Ангар предназначен для хранения вертолета SH-60 Seahawk. Летная палуба позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion, сообщает портал Korabli.

При этом днем ранее - когда американское судно уже миновало пролив Босфор - в пунктах базирования кораблей и местах дислокации воинских частей Черноморского флота военные провели учения по противовоздушной обороне - с отработкой уничтожения вражеских беспилотников.

"В ходе учения средства ПВО на кораблях и воинских частях флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО флота.

После идентификации объектов в качестве "противника", беспилотные аппараты были условно уничтожены

средствами противовоздушной обороны кораблей и воинских частей", - сообщает Минобороны.

В прошлом месяце профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн предположил, что война между Россией и США может начаться из-за случайного затопления американского корабля в результате подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй Мировой, передает НСН.

"В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тыс. мин после Второй мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине", - заявил американский эксперт.

По этой причине, считает исследователь, американцы должны радоваться, что Соединенным Штатам запрещено проводить свои авианосцы через турецкие проливы в соответствии с Конвенцией Монтре. Если бы они делали это, то были бы быстро уничтожены ударами с мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или "смертоносных" российских ракетных катеров, пояснил Голдштейн.

Неделей ранее стало известно, что США и Румыния собираются укреплять "оборонительные позиции" на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море - об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении президентов двух государств Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам их встречи в Вашингтоне.

"Совместно наши страны предприняли длительные усилия по модернизации наших вооруженных сил и выполнению обязательств по разделению бремени в рамках НАТО. Наши военные стоят плечом к плечу по защите свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - указано в релизе.

В июле нынешнего года в Черном море прошли американо-украинские военные учения Sea Breeze-2019. Командование Шестого флота ВМС США указало, что

нахождение американских кораблей в составе международного контингента на Украине призвано "повысить региональную стабильность" в Черном море.

Всего в маневрах приняли участие 19 стран: Болгария, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты. Также, в учениях были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Штаб руководства учений находился в Одессе.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал проведение учений НАТО в Черном море провокацией, которая очень точно характеризует американскую внешнеполитическую деятельность. Сенатор добавил, что "американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в акватории Черного моря".


Рафаэль Фахрутдинов

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