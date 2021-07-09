Cumhuriyet (Турция): предупреждение о Черном море со стороны России в адрес США

Провокации НАТО в Черном море в адрес России представляет опасность и для Турции, пишет автор. По его мнению, чрезвычайно важно некоим образом не нарушать конвенцию Монтрё ни сейчас, ни в будущем и предотвратить возможность увеличения присутствия НАТО в Черноморском регионе. В противном случае сами турки столкнуться с необратимыми опасными последствиями.

Переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анталье, а также их совместная пресс-конференция освещались в средствах массовой информации в большей степени в контексте комментариев о том, что "канал "Стамбул" не влияет на конвенцию Монтрё".

Разумеется, эти слова принадлежали Чавушоглу, который заявил: "Хотел бы четко сказать. Ни канал "Стамбул" не влияет на конвенцию Монтрё, ни конвенция Монтрё не имеет отношения к каналу" (30.06.2021).

Однако изначально эту связь установил Эрдоган, который оправдывал канал "Стамбул" тезисом о том, что "конвенция Монтрё ограничивает суверенные права Турции в проливах".

Москва: я не позволю обойти конвенцию Монтрё

А министр иностранных дел России Лавров на совместной пресс-конференции с Чавушоглу употребил в этой связи фразу, состоявшую из тщательно подобранных слов: "Удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросу выполнения конвенции Монтрё. Сегодня в ходе переговоров зафиксировали, что планы строительства канала "Стамбул" никоим образом не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав".

Эти слова явно означали следующее заявление Москвы: "Я не позволю обойти конвенцию Монтрё".

Цель США по превращению Черного моря в "озеро НАТО"

В предстоящее время эти дискуссии еще более активизируются. Потому что на саммите НАТО 14 июня было принято два важных решения на этот счет.

1) НАТО решила увеличить свое присутствие в Черноморском регионе на море, суше и в воздухе.

2) Была подтверждена цель сделать Украину и Грузию членами НАТО, а до этого процесса страны НАТО будут развивать военное сотрудничество с этими двумя государствами.

США, добавив таким образом Украину и Грузию к Турции, Болгарии и Румынии - членам НАТО, берега которых омываются Черным морем, желают превратить Черное море в "озеро НАТО" против России.

США полагают, что это также позволит изменить условия, препятствующие их неограниченному заходу в это море (конвенцию Монтрё).

"Не суйтесь в Черное море"

В течение последних шести месяцев в Черном море наблюдается повышенная военная активность. Через проливы в регион идет постоянное движение кораблей НАТО. Страны - участницы Североатлантического альянса, в том числе Турция, проводят совместные учения то с Украиной, то с Грузией. В западной части Черного моря также осуществляется деятельность НАТО совместно с Румынией и Болгарией.

С другой стороны, предпринимаются ходы НАТО, чреватые риском возникновения горячего конфликта, как, например, провокация, устроенная британским военным кораблем "Дефендер" (Defender).

Наконец, 32 страны из числа членов НАТО и партнеров альянса проводят учения "Морской бриз - 2021" (Sea Breeze - 2021) в Черном море (маневры закончатся 10 июля). Многие страны, даже отдаленно не связанные с Черным морем, отправили сюда свои военные корабли.

Россия, естественно, воспринимает эту ситуацию как очень серьезную угрозу. Поэтому Москва предупреждает страны НАТО, прежде всего США и Великобританию. Недавно заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков "призвал Великобританию и ее союзников, устроивших провокацию с кораблем "Дефендер", не соваться в Черное море" (06.07.2021).

Открытие Черного моря для НАТО - самоубийство

Угроза, которую чувствует Россия, на самом деле актуальна и для Турции. Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО, в действительности также не заинтересована в том, чтобы страны, никак не связанные с Черным морем, все чаще и чаще направляли военные корабли сюда и, по выражению Москвы, "совались в Черное море".

Сохранение статуса Черного моря как закрытого моря, которое принадлежит прибрежным странам, имеет жизненно важное значение не только для Москвы, но и для Анкары.

Как планы НАТО, так и споры вокруг канала "Стамбул" и конвенции Монтрё выступают перед нами как события, которые напрямую касаются национальной безопасности Турции.

Разворачивание дискуссии вокруг конвенции Монтрё, как и открытие Черного моря для НАТО, повлечет за собой потерю позиций, которую будет очень сложно компенсировать. Недаром же отставные послы и адмиралы предупреждали общественность на этот счет, рискуя столкнуться с давлением со стороны власти.

Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)