Конфликт на Украине усилил противостояние России и США в Черном море

NYT: конфронтация в Черном море снизится после окончания конфликта на Украине

Крушение над Черным морем американского беспилотника усилило напряженность в отношениях между США и Россией, пишет NYT. Военную активность в регионе вызвал конфликт на Украине, поэтому вероятность подобных инцидентов исчезнет лишь с его прекращением.

Бен Хаббард (Ben Hubbard) и Гульсин Харман (Gulsin Harman)

Стороны соперничают в этом регионе давно, но конфликт на Украине усугубил ситуацию

Стамбул — Если бы вам пришлось составлять список мест потенциальных столкновений вооруженных сил США и России, Черное море наверняка бы его возглавило. Этот гигантский водоем на юго-восточном фланге Европы долгое время оставался ареной международного соперничества между США с европейскими союзниками и сферой влияния России, причем на фоне украинской ситуации динамика усилилась.

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Сбитый российскими ВВС американский беспилотник-разведчик стал тревожным звоночком для многих стран, действующих в Черном море и вокруг него: в любой момент регион может превратиться в горячую точку.

“Здесь всегда все было сложно, но сейчас ставки особенно высоки, — сказал Ян Лессер (Ian Lesser), вице-президент исследовательской группы Немецкого фонда Маршалла в Соединенных Штатах. — И чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск возможного выхода ситуации из-под контроля”.

По размеру Черное море больше Калифорнии, а выход к нему имеют шесть стран. Три из них — Турция, Румыния и Болгария — являются членами НАТО, а другие, включая Украину, дружественны альянсу, который долгое время считал регион ключевым в плане сдерживания России.

Огромное влияние здесь имеет Турция, контролирующая важные для транзита грузов проливы Босфор и Дарданеллы. Конвенция Монтрё 1936 года наделила страну правом закрывать проливы для большинства военных перевозок, и после начала российско-украинского конфликта в прошлом году она им воспользовалась.

Черное море чрезвычайно важно для усилий президента России Владимира Путина по расширению влияния Москвы, из-за чего оно и стало очагом нестабильности. Прилегающий к нему регион стал свидетелем военных действий России против Грузии в 2008 году, политических восстаний против поддерживаемых Россией лидеров на Украине и в Белоруссии, а также войны между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Москвы.

Но самой большой демонстрацией силы Путина стало присоединение стратегического полуострова Крым в 2014 году, укрепившее позиции России в Черном море и давшее ей контроль над тепловодным портом Севастополя. С тех пор Путин безостановочно наращивает военно-морское присутствие в Черном море, и в 2016 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже отмечал, что оно “почти превратилось в российское озеро”.

Враги России ответили на это активизацией военных учений вокруг Черного моря: НАТО регулярно совершает там разведывательные полеты, а США с Великобританией отправляют военные корабли, хотя дольше 21 дня им там находиться не разрешают международные конвенции.

Российская СВО на Украине вынудила стороны еще сильнее расширить маневры в этом районе. “Напряженность в Черном море, очевидно, усилилась после начала конфликта”, — сказал независимый турецкий военный аналитик Арда Мевлютоглу (Arda Mevlutoglu). Морская торговля для стран Причерноморья осложнилась, а экспорт зерна из Украины — одного из ведущих мировых производителей — заблокирован, что грозит кризисом и голодом в бедных странах.

Но под наблюдением ООН Турция помогла заключить соглашение, которое облегчило вывоз более 22 миллионов метрических тонн зерна через ее территориальные воды. Закрытие проливов для большинства военных перевозок с целью не дать России усилить военно-морские силы кораблями из других стран не дает входить в Черное море и кораблям НАТО.

В настоящее время суда в этом море имеют только страны, имеющие к нему выход, отметил ученый из Института Ближнего Востока Йорук Исик (Yoruk Isik), который внимательно следит за движением морских судов через турецкие проливы. По его словам, мощным флотом могут похвастаться только Россия и Турция, тогда как ВМС Румынии и Болгарии куда меньше, у Грузии есть только береговая охрана, а передвижения украинских судов затруднено.

Но небо остается открытым, и члены НАТО увеличили количество совершаемых над морем и вокруг него обзорных полетов, а Россия в качестве демонстрации силы поднимает в воздух реактивные истребители.

Как заявили в Пентагоне, упавший вчера беспилотник не нес оружия и летел с территории Румынии для осуществления рутинного полета. Примерно в 120 км к югу от Крыма его перехватили два российских истребителя, пролетев на опасно близком расстоянии и облив топливом — предположительно, чтобы размыть изображение с камеры. По словам Пентагона, один из самолетов задел пропеллер дрона, и американским операторам пришлось его утопить.

Министерство обороны России рассказало другую историю, заявив, что российские ВВС подняли в воздух истребители для идентификации БПЛА, который сам резко сманеврировал, потерял высоту и упал в воду.

Американские чиновники не первый месяц беспокоятся, что над Черным морем может произойти какой-нибудь опасный инцидент, будь то случайное столкновение или недопонимание заинтересованных сторон. Сбитый беспилотник усилил напряженность в отношениях между Америкой и Россией, но обе по-прежнему не хотят эскалации.

Эксперты считают, что, поскольку, военную активность вокруг Черного моря и в других местах вызвал конфликт на Украине, то вероятность подобного рода инцидентов исчезнет лишь с его прекращением.

“Это просто говорит о том, что потенциальная география конфронтации и эскалации куда шире, чем можно предположить, исходя из ежедневных новостей”, — заявил г-н Лессер из Немецкого фонда Маршалла.