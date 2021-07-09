Бригадный генерал Валентин Цанков: в Черном море Россия и НАТО готовятся к войне (Dir.bg, Болгария)

Болгарский бригадный генерал ответил в интервью изданию Dir на ряд вопросов, в том числе и провокационных. Валентин Цанков, комментируя учения НАТО Sea Breeze и реакцию на них России, утверждает, что черноморский регион должен быть не зоной эскалации, а местом реализации мер укрепления доверия и безопасности. Один из читателей, видимо, не понимающий серьезности ситуации, назвал генерала «несчастным русофилом, который никак не эмигрирует в Россию».

Может показаться, что Черное море, отрезанное от мирового океана и доступное только через проливы Босфор и Дарданеллы, не имеет большого геополитического значения. Однако после аннексии Крыма Кремль неоднократно показывал, что он так не думает, и активно пытался превратить его в "российское море". Североатлантический альянс, соответственно, "был вынужден реагировать". Сейчас в регионе проходят международные учения "Морской бриз", цель этих маневров - увеличить обороноспособность черноморских государств. В последние годы основные военно-морские силы НАТО значительно увеличили свое военное присутствие в регионе. Что там происходит, почему возникло напряжение - об этом Dir.bg поговорил с бригадным генералом Валентином Цанковым.

Dir: Генерал Цанков, в Черном море сосредоточено много военных, что там сейчас происходит? Российские военные корабли проводят учения с боевой стрельбой в Черном море, в то время как Украина и страны НАТО отрабатывают маневры?

Валентин Цанков: Уже достаточно давно Черное море стало местом почти прямого контакта сил НАТО, в том числе союзников, расположенных в его акватории, и военно-морского флота (ВМФ) и компонентов противовоздушной обороны (ПВО) России. Там, где одна сторона проводит свои учения, другая следит за ее действиями и обучает свои силы оказывать противодействие сопернику. Такие условия довольно близки к реальным боевым действиям, так что здесь они приобретают бесценный опыт - проверяют возможности личного состава в случае настоящего конфликта.

- После того, как на прошлой неделе Россия заявила, что произвела предупредительные выстрелы и сбросила бомбы перед британским эсминцем, чтобы выгнать его из своих территориальных вод недалеко от Крыма, украино-американские учения "Морской бриз" усилили напряженность в отношениях НАТО и Москвы…

- Да, напряженность возникла из-за откровенной (предварительно спланированной) провокации, предпринятой британским эсминцем - он прошел через территориальные воды, которые Россия считает своими. Таким образом проверили реакцию кораблей и авиации российского ВМФ. С точки зрения международного права, это украинские воды, но после присоединения Крыма в 2014 году Российская Федерация считает, что они принадлежат ей. И Россия, руководствуясь именно этим пониманием, действует в соответствии со своими законами о защите неприкосновенности границ. Прогоняя эсминец Defender, российские бомбардировщики и патрульный катер использовали оружие. Понятно, что в случае реальной войны предупредительные выстрелы - всего лишь короткая прелюдия перед применением ракет и других средств. Это была запланированная проверка готовности России к ответным действиям - как в политическом, так и в военном отношении. Жесткий ответ в данном случае - доказательство того, что Россия не намерена уступать Крым, о чем она неоднократно заявляла с 2014 года.

- Москва призывала отменить учения "Морской бриз" еще до их начала, а Министерство обороны России подчеркивало, что в случае необходимости отреагируют соответствующим образом. Кто что защищает?

- Если коротко, то каждый защищает свой интерес. Москва действительно призывала отменить учения "Морской бриз" еще до их начала. Было понятно, что никто в НАТО не собирается их отменять, такого раньше никогда не было. Этот призыв был скорее политическим ходом, попыткой продемонстрировать решимость России: она не пойдет на компромисс в вопросе защиты своих территориальных вод. Напротив, в случае необходимости она даже готова вступить в открытый военный конфликт. В данном случае Россия защищает свои границы так, как поступила бы любая страна в подобной ситуации. Но поскольку вопрос, чьи это воды, все-таки спорный, отношение к этому случаю определяет позиция по данному вопросу. Не следует забывать, что в учениях принимают участие украинские силы, что еще больше усложняет ситуацию. Украина не считает Крым российским и надеется однажды вернуть себе полуостров.

- Черноморский флот России сообщает, что экипажи двух больших десантных кораблей провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Черном море.

- Приказ открыть огонь дает командующий Черноморским флотом России после получения сообщения о вторжении иностранных военных кораблей в территориальные воды. Это исполнение приказа, соответствующего уставу и предварительному плану действий в такой ситуации. Важнее здесь политическая санкция российской верхушки: бескомпромиссная позиция в случае провокаций и нарушения границ. Спустя несколько дней президент России официально подтвердил, что было приказано приступить к уничтожению этих военных кораблей, если те проигнорируют предупреждения. Нужно учитывать, что в Черном море ходят по тонкому льду, там очень легко преступить черту и скатиться в масштабный конфликт.

- Учения НАТО будут длиться еще две недели, в них принимают участие около 5 тысяч военных, 30 кораблей и 40 самолетов, в том числе ракетный эсминец USS Ross и морская пехота США. Но все же Россия доминирует в Черном море?

- Россия доминирует в Черном море и считает его зоной своих жизненных интересов. И так было на протяжении нескольких веков, еще со времен Российской империи и Петра Великого, когда российский флот делал первые серьезные шаги в "теплых" (южных) морях. Масштаб "Морского бриза" действительно превосходит размах предыдущих учений, но все-таки не тянет на большую ударную группу, призванную развязать войну. В рамках этого учения действительно отрабатывают взаимодействие в условиях реальной войны. Прошли те времена, когда в основном отрабатывали действия при миротворческих, гуманитарных и спасательных операциях.

- Для НАТО Крым - это Украина, но на самом деле это территория России…

- Одно дело - де-факто, другое - де-юре. Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре - в соответствии с ее законами. Не ждите, что эта проблема будет решена. Россия непреклонна в том, в Крым российский и всегда будет российским, несмотря на жесткие санкции Запада.

- Демонстрация непризнания аннексии полуострова Москвой - ключевая часть стратегии НАТО по Черному морю после 2014 года. Предусматривает ли она на практике постоянное присутствие кораблей стран НАТО, не граничащих с Черным морем? Чего этим хочет добиться НАТО?

- Вы правильно отметили, что это "демонстрация непризнания аннексии". Это политическое решение стран - членов НАТО, и его реализация выражается в постоянном (а также усиленном) присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно кораблей США. Учитывая нынешние учения, мы понимаем, что цель - держать Россию под давлением. Россия, со своей стороны, считает, что ей что-то угрожает, и наращивает свой военный потенциал в регионе, в том числе и в Крыму. Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны. В политическом и военно-стратегическом плане ситуация очень напоминает период 1939-1941 годов, когда Германия и СССР имели общую границу, т.е. находились в прямом контакте. Это самый простой способ развязать войну.

- Украина уже очень близка к статусу "глобального партнера" альянса (такой статус есть у Австралии, Южной Кореи и Иордании). Что это значит на военном языке?

- Это значит, что НАТО будет еще ближе к России. Прелюдия к постоянной дислокации союзных сил вдоль российских границ. Теперь Украина (хочет она того или нет) играет роль буфера. Не нейтрального, конечно же.

- На борту британского эсминца заместитель министра обороны Украины, министр, ответственный за поставку оборонной техники для британской армии, первый лорд адмиралтейства (командующий ВМФ Великобритании) и представители военного концерна Babcock подписали меморандум о намерениях - предпоследний шаг к контракту на закупку Украиной современных военных кораблей у Великобритании. Сделка также будет включать обучение персонала и модернизацию ремонтных доков. Возможно ли, что впоследствии они будут превращены в полноценные военные базы НАТО?

- О том и речь. Это вопрос времени.

- При этом у России есть военная база в Севастополе…

- Каждый, кто бывал в Москве, знает, что недалеко от Красной площади есть мемориал десяти городам-героям Второй мировой войны. Их защищали ценой собственной жизни - бились до последнего защитника, до последней капли крови. Это символы самоотверженности, преданности и высочайшего патриотизма. Среди этих городов есть Севастополь. Я могу только предполагать, каким ударом по самооценке наследников этих героев было бы сохранение Крыма в границах Украины и размещение там американского флота. С военно-стратегической точки зрения Севастополь - идеальное место для укрепления военной безопасности России, для этого она его и использует.

- Говоря о военном присутствии в Черном море, стоит упомянуть еще один важный фактор - Турцию. Анкара лично заинтересована в сотрудничестве с Украиной, поскольку военная активность России просто окружает ее со всех сторон - от Черного моря через Южный Кавказ до ее южного соседа Сирии и Средиземного моря. Как обстоят дела с точки зрения Турции?

- Турция входит в НАТО вот уже почти 70 лет. И, несмотря на свои особенности, как внутри страны, так и в отношениях со своими союзниками, особенно с США и Францией, она выполняет свои обязательства перед НАТО. Оперативные планы, обязательства перед НАТО в отношении инфраструктуры остаются. У Турции есть свои национальные интересы, и она преследует их, не обращая особого внимания на другие факторы. Как мы помним, в последние несколько лет она уже делала крутые повороты, буквально на 180 градусов, если ее интересы не совпадали с интересами России, США или другой влиятельной страны.

- Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поддерживал хорошие отношения с президентом Турции Эрдоганом. Недавно лидер партии ДПС (партия "Движение за права и свободы" представляет интересы турецкого этнического меньшинства в Болгарии - прим. пер.) посетил Турцию. Какое место в Черном море занимает Болгария?

- Нас сложно назвать значимой военно-морской силой. Говоря это, я понимаю, что это не льстит нашему чувству национальной гордости. Однако таковы реалии, и они являются результатом длительного игнорирования основы нашей национальной безопасности - вооруженных силах Республики Болгарии. Что касается этих встреч бывшего премьер-министра и лидера ДПС с президентом Турции, то они скорее связаны с предстоящими выборами в болгарский парламент.

- В основном движение к Черному морю идет через Босфор, и это приоритет Турции?

- Да, так оно есть и так оно и будет до того, как будет построен Стамбульский канал - он кардинально изменит ситуацию, как с движением судов к Черному морю и обратно, так и с режимом входа и временем пребывания иностранных сил в Черном море. Я ожидаю еще большего напряжения в регионе по завершении его строительства.

- Как видно из заявления министерства обороны Украины, обсуждались подписанные в декабре 2020 года договоры о строительстве корветов, о сотрудничестве с Турцией в использовании разведывательных и боевых беспилотников типа Bayraktar, а также другие совместные проекты, в основном в сфере авиации

- Украина активно готовится войти в НАТО. Сотрудничество в военной области с ведущими натовскими странами - производителями военной техники не должно никого удивлять. Именно Турция производит почти весь спектр базового вооружения для всех трех типов вооруженных сил, причем среди их моделей есть и высокотехнологичное оружие.

- Однако Турция покупает у России зенитные ракеты, чем навлекает на себя гнев США

- За счет этих российских зенитных ракетных комплексов Турция значительно увеличивает возможности собственной системы ПВО. Ее географическое положение требует именно такого подхода. Другой вопрос, что это обернулось проблемой с США, которую на сегодняшний момент нельзя решить. По этой причине Турция была исключена из программы производства самолета F-35, что, в свою очередь, требует поиска альтернативной замены.

- Российские истребители подошли опасно близко к фрегату голландских ВМФ Eversten в нейтральных водах Черного моря и "сымитировали атаку" на него. Это просто тренировка? Инцидент произошел 24 июня - через день после того, как российские военные обстреляли британский эсминец Defender у берегов аннексированного Москвой Крымского полуострова

- Россию не устраивает такое изменение стратегии НАТО в Черном море. Конечно, это не просто тренировка по нанесению ударов по морским целям. Это также способ ясно показать недовольство таким серьезным присутствием сил НАТО вдоль ее границ.

- Россия боится, что при усилении присутствия НАТО в Черном море значительная часть европейской части страны попадет в зону действия западных ракет средней дальности?

- Увеличение скорости и дальности действия их вооружения в целом и ракет в частности существенно изменили баланс. Внезапный удар становится все более вероятным, а отразить его будет труднее и ценой огромных потерь.

- Из стран Причерноморья только Турция в какой-то мере способна противостоять России. После аннексии Крыма Украина потеряла значительную часть своего флота, Грузия держит свои военные корабли на побережье по финансовым причинам, а Румынии и Болгарии в настоящее время почти нечего противопоставить Москве…

- Верно, в Черном море только Турция - страна НАТО со значительными ВМС. Будем надеяться, что такого противостояния не будет. Я убежден, что Черное море - прекрасный регион, подходящий для реализации мер укрепления доверия и безопасности. Подобно документам времен после холодной войны. Было бы желание и серьезный и ответственный подход.

- Страны НАТО с мощным военно-морским флотом, такие как США и Великобритания, ограничены в своих действиях в Черном море - их кораблям разрешено находиться в акватории не более 21 суток… Почему?

- Ограничения на продолжительность пребывания и тоннаж военных кораблей в Черном море налагаются положениями Конвенции о статусе проливах, подписанной в Монтрё в 1936 году. Пока их соблюдают. Посмотрим, каким будет режим после строительства Стамбульского канала, альтернативного Босфору пролива.

- На первый взгляд встреча Байдена с Путиным прошла мирно, но сразу после этого ситуация накалилась (я имею в виду то, что происходит в Черном море). От широкой публики ускользнуло что-то важное?

- Встречи с такой повесткой дня всегда проходят в вежливом, мирном и доброжелательном тоне. И СМИ отражают именно это. Напряжение есть, оно ощущается и, что еще хуже, не устраняются предпосылки для его эскалации. Напротив, создаются новые. Но все же есть один положительный момент. Контакт на высшем уровне восстановлен, есть диалог. На данном этапе и это не мало. Так что от широкой публики ничего не скрывается. Все равно ключ к решению проблем - в руках лидеров и дипломатов.

Бригадный генерал Валентин Цанков родился 25 августа 1956 года в городе Пловдив. Окончил военное училище, военную академию и академию генерального штаба. Специализировался в США, Германии, Греции, Италии и России. Служил в армии, Генштабе и Минобороны. Был директором управления Минобороны, военным атташе в Лондоне и Вашингтоне, советником НАТО и советником министра обороны. Заместитель председателя Ассоциации Сухопутных войск. Эксперт по национальной безопасности Центра исследований в области обороны и безопасности, полиглот. Беспартийный.

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Комментарии:

Сър Пичук

Это работа военных - готовиться к войне! Пережили одну холодную войну, переживем еще несколько!

Тиква

Войны не будет, Путин ясно им сказал, что в следующий раз потопят. Всем понятно, что это уже не шутки. До сих пор как Путин говорил, так и было.

Факт

Есть решение: нужно запретить военным из нечерноморских стран входить в Черное море, а то они тут бедокурят, а мы потом страдаем.

Antikom

И этот "болгарский" генерал, похоже, больше заботится об интересах России, чем об интересах Болгарии, входящей в НАТО. Еще один несчастный русофил, который никак не эмигрирует в Россию!

Някой си

Очень содержательный анализ. К сожалению, генерал абсолютно прав. Если, не дай бог, дело дойдет до военного конфликта, его спровоцирует НАТО, а Украина и страны бывшего Варшавского договора станут пушечным мясом. Надеюсь, разум победит.

Калин Каменов