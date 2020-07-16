Будет ли второй «Керченский прорыв»?

Украина просит НАТО почаще заходить в Черное море

В июне Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Тамошний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что статус партнера позволит украинским вооруженным силам участвовать в дополнительных учениях с войсками альянса. Напомним, что ранее участником партнерства стала Грузия. Две страны Черноморского бассейна, политика которых носит ярко антироссийскую направленность. К тому же Украина имеет с нами границу и по Азовскому морю.

Корабли НАТО намерены прописаться на Черном море

Недавно министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе диалога стороны обсудили недавнее признание Украины партнером с расширенными возможностями, а также усиление присутствия сил НАТО на Черном море.

Главный акцент, который был закамуфлирован ситуацией в Донбассе, делался на необходимости присутствия кораблей НАТО в Черном море. Причина, как и всегда, была в «агрессивной политике» РФ, которая «наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил». В итоге стороны договорились, что НАТО увеличит военное присутствие в черноморском регионе. Главное, что речь шла не только об усилении патрулирования в воздухе, но и о пребывании военных кораблей НАТО. От себя отметим, что они уже давно прописались здесь, речь может идти только об увеличении натовского флота на Черном море.

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он сказал, что Украина – независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в конституции.

“ Украинские катера всегда можно будет использовать в провокационных целях. Хотя бы против Керченского моста ”

Понятно, что нынешняя украинская власть поет с чужого голоса, ведь еще в начале года тот же Столтенберг прямо заявил: «Черное море является стратегически важным регионом для НАТО, в связи с чем альянс намерен наращивать свое присутствие в нем». Сказано это было на встрече с руководителем другой черноморской страной – членом НАТО – Румынией. А ведь еще есть Болгария и Турция.

Сегодня не только в России, но и в союзных Анкаре странах по НАТО говорят о неадекватной политике Турции. Идет ли речь о Сирии или Ливии. Тем не менее именно нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган готов начать строительство канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор. Вроде бы ничего страшного нет, в финансовом плане выгодно, к тому же снизится нагрузка на Босфор.

Но вот Analytical Network News Agency считает, что основная причина строительства – это стремление обойти Конвенцию Монтре (1936), ограничивающую количество и тоннаж судов из нечерноморских стран, которым разрешено входить в Черное море через Босфор. В этом случае Турция получит возможность обеспечивать в любое время проход в Черное море военных кораблей всех типов. Понятно, что данную инициативу Запад только приветствует, а судя по нынешним реалиям вокруг РФ, наш Черноморский флот с вводом этого канала в строй получит дополнительный источник головной боли.

Так что флотоводцы НАТО, вероятно, уже потирают руки, вспоминая трудозатраты гитлеровцев, которым приходилось в годы войны перебрасывать свои малые подлодки на Черное море по автобанам.

Хватит ли для победы украинским ВМС восьми катеров?

Для решения тех задач, которые поставлены перед украинским военным флотом, в составе ВМС страны достаточно иметь восемь малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155. Так считает командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

При этом он с удовлетворением отметил в интервью одесскому изданию «Думская», что в боевом составе украинского флота уже находится шесть катеров этого типа.

По словам адмирала, с поставленной задачей военно-промышленный комплекс страны успешно справляется. Седьмой МБАК «Костополь» сейчас проходит государственные испытания, которые должны быть завершены до конца августа 2020-го. «До конца года будет достроена еще одна единица – восьмая. Мы пока останавливаемся на восьми – это количество, что нам необходимо», – заверил флотоводец.

Очевидно, что ограничения в составе того, что на Украине называют «флотом», связаны в первую очередь с возможностями ВПК и финансированием военных заказов. Ни того, ни другого нет. Конечно, есть возможность сравнительно недорого приобрести корабли, которые выводят из состава флоты иностранных государств. Как заявил заместитель директора Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, украинские военно-морские силы будут наращивать свою мощь за счет старых (списанных) американских боевых кораблей. По его словам, только американцы могут спасти украинские ВМС от полного вымирания. Для этого США должны передать Киеву хотя бы десяток боевых кораблей с крылатыми ракетами.

Многие рассмеются над словами морского «гетмана» Неижпапы, который пообещал «вернуть» Украине Севастополь. Если верить его же словам, то для этого как раз хватит восьми МБАКов, которые выгонят из Ахтиарской бухты российский Черноморский флот.

Ведь одна из концепций строительства украинских военно-морских сил – «москитный флот». Флот, состоящий из большого числа малых боевых кораблей, которые способны атаковать более крупные. Они менее уязвимы за счет малого размера, скорости, маневренности и большого числа.

Можно поюродствовать над катерным флотом незалежной, если бы не одно но. Военная доктрина Украины определяет строительство вооруженных сил страны, основываясь на защите от агрессии со стороны России. Не сделаем открытия, говоря, что уши растут из НАТО. Так что дело не в количестве катеров у нынешней Украины, а в натовском флоте, который на плечах «катерников» уже довольно вольготно чувствует себя на Черном море, а американцы загорают на одесских пляжах.

А что катера? Их всегда можно будет использовать в провокационных целях. Хотя бы против Керченского моста, который для наших недругов, как бельмо в глазу.

Украина пока еще не член НАТО. Даже не ассоциированный член. Но объективно для нашей безопасности это ничего не дает. Де-факто Украина уже член НАТО. Поставки оружия из США, Канады, Англии, пусть даже и бэушного, потребуют огневых средств и сил для его уничтожения, и, к сожалению, оно предназначено отнюдь не для садового участка.

В последние годы укрепление военных связей НАТО с Украиной идет по нарастающей. Это не только военные советники, наемники в Донбассе, но и строительство военных баз на Черноморском побережье. Кроме того, Киев постоянно участвует в военных учениях со странами альянса, в том числе на собственной территории. И на Черном море тоже.

А закончу бывшим русским и советским городом-героем Одессой. Сегодня там штаб ВМС Украины. Возле тамошнего горсовета стоит старая русская пушка времен Крымской войны, на постаменте которой написано: «Слава русскому оружию и доблестным сынам Отечества, защитившим Одессу!». Слово «русскому» кто-то перечеркнул…

От редакции

Отказавшись от Новороссии (господство над всем северным побережьем Черного моря и его портами), Москва сама поставила себя в уязвимое положение. Крым не дает полного контроля над западной частью бассейна, где, помимо Украины, есть натовские Румыния и Болгария. Севастополь находится в пределах кинжального удара крылатыми ракетами с рейда Одессы (184 км по морю), причем они теперь появились и у Киева (ПКР «Нептун»). С ВМБ в Очакове лететь им до целей еще ближе. А «Томагавку» с рейда Одессы до Москвы идти практически столько же, сколько из Крыма. Флот РФ на полуострове достаточно уязвим для действий боевых пловцов, способных поставить заряды на винторулевые группы кораблей. Обладание Тавридой не предотвращает появления у берегов исторической Новороссии многочисленного москитного флота НАТО, очень опасного для ЧФ (боевые единицы можно перебрасывать по Дунаю, власть над коим оказалась полностью у наших врагов). «Крымнаш» не спасает и от перспективы крейсирования в западной части Черного моря кораблей – носителей дальнобойных крылатых ракет, причем прикрытых с воздуха. Тогда как авиабаза в пророссийском Приднестровье, блокированном со всех сторон, мертва.

В то же время контроль со стороны РФ над всеми гаванями северного Причерноморья и над Измаилом (дельта Дуная) мог бы полностью поставить на колени Киев. Но Москва предпочла сирийскую пыль такой перспективе.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (839) за 14 июля 2020 года