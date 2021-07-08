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Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину (Телеграф, Украина)

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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ 23 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ 23 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Авторы издания считают, что Россия накаляет ситуацию вокруг Украины. Со всех сторон. На востоке гремит донбасский фронт. На юге российские военные устроили маневры своей авиации над Черным морем. На севере ситуацию «раскачивает» Александр Лукашенко. Возможность эскалации проанализировал для «Телеграфа» генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Россия накаляет ситуацию вокруг Украины. Причем со всех сторон. На востоке гремит донбасский фронт. В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

На юге во время военных учений Sea Breeze-2021, которые проводит Украина вместе с международными партнерами, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

На севере, где у нас более тысячи километров границы с Белоруссией, тоже неспокойно. Ситуацию раскачивает самопровозглашённый президент Республики Белоруссия - Александр Лукашенко, попавший в зависимость от РФ. Недавно он обвинил Украину в поставках оружия в РБ и приказал пограничникам перекрыть украино-белорусскую границу.

Безопасную ситуацию и возможность эскалации проанализировал для "Телеграфа" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Несмотря на попытки обострения со стороны РФ, в Черном море продолжаются учения ВМС Украины совместно с американским флотом и участием более 30 кораблей со всего мира. Это важно с точки зрения военной составляющей: отрабатываются вопросы управления, взаимодействия. Не только на море, но и в воздухе, на суше. Задействованы корабли, летательные аппараты, подводные силы, спецструктуры вооруженных сил различных стран.

Россия устраивает всяческие провокации, даже хотела запретить эти учения, представляя себя как хозяйку Черного и Азовского морей. Но этого не удалось, во многом благодаря действиям Украины и ее союзников. Однако на юге явно неспокойно", - отмечает Игорь Романенко.

С севера, напоминает он, ситуацию обострилась стараниями Лукашенко.

"Самопровозглашенный президент Белоруссии еще 2 июля заявил о закрытии границ с Украиной, а это более тысячи километров, обвиняя нашу страну в поставках вооружения и всех смертных грехах. Понятно, что Лукашенко и его клика в агонии. Кстати, по данным наших пограничников, кордон пока не закрыт. Но север стал для нас потенциально опасным направлением", - уверен генерал.

Не лучше, по его словам, ситуация на востоке, со стороны ОРДЛО.

"С точки зрения Путина, Украине нужно постоянно пускать кровь. Чтобы мы понимали, насколько зависим от этой войны и воздействия РФ на ситуацию, - поясняет Игорь Романенко. - Режим более эффективной тишины, по мнению Кремля, нет смысла вводить. Хоть Кремль может легко приостановить стрельбу, а то и вовсе остановить. Но этого не делается. Зато осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока.

И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости, РФ сможет "защищать своих граждан" на этой территории. Старый прием, пусть и новая реализации. Кстати, в первую очередь паспорта раздаются военным, которые входят в структуры 1 и 2 Армейских корпусов, относящихся к 8-й армии РФ".

Несмотря на то, что Россия накаляет ситуацию на всех украинских границах, за исключением разве что западной, генерал не думает, что Путин решится на полномасштабные боевые действия. В июле - так точно.

"У него, конечно, есть большой соблазн организовать в августе новый Иловайск во время проведения парада и празднования ко Дню Независимости Украины. Но пока Путин не принял решение на использование силы. Держит ситуацию на паузе. Впереди - встречи Зеленского с Меркель, с Байденом. По их итогам возможно решение о встрече или не встрече Путина с Зеленским. Вот после всего этого Кремль и может принять решение об обострении боевых действий на востоке нашей страны - или и вовсе о доведении ситуации до уровня локальной войны. Причем с любой из трех сторон - север, восток или юг. Или в комбинации, или одновременно. Силы у РФ на это есть, - отмечает Игорь Романенко. - Но есть и понимание возможных последствий. Хоть Путин и говорит, что не боится Третьей мировой войны, это не значит, что он готов подрубить сук, на котором сидит. Рейтинг его внутри государства и так упал до 15%, есть большой соблазн организовать маленькую победоносную войну. Но легкой прогулки, как было в Крыму в 2014-м, точно не будет. Потому Путин в раздумьях".

Если всё же хозяин Кремля решится на эскалацию, это произойдет в конце лета либо в начале осени, прогнозирует генерал.

"Сентябрь - это не только выборы в российскую Госдуму, но и совместные российско-белорусские военные учение "Запад-2021" в Белоруссии. Под видом их проведения РФ может нарастить силы дополнительно, кроме 100 тысячной группировки у нашей границы, - предупреждает Игорь Романенко. - И тогда определяться по складывающейся ситуации - ничего не предпринимать, обострять ситуацию или и вовсе доводить ее до уровня локальной войны".

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", как нашей стране, зажатой между Западом и Россией, выжать максимум в нынешних условиях.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко пояснил "Телеграфу", чего добивается российский президент Владимир Путин, утвердив стратегию национальной безопасности, которой предусмотрено "укрепление братских связей" с украинцами и белорусами.

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