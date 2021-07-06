С 2023 года в РФ планируется произвести до 200 новых лёгких транспортников Ил-112В - Борисов

У самолёта есть и экспортные перспективы, считает вице-премьер

Воронеж. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Порядка 200 легких военно-транспортных самолетов Ил-112В планируется поставить министерству обороны РФ и другим госзаказчикам, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин", - заявил Борисов по итогам совещания на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО).

Помимо Минобороны РФ эти самолеты могут заказать Росгвардия, ФСБ и МЧС России, сказал вице-премьер.

"Наверняка у машины появятся перспективы поставок на экспорт, потому что кластер подобных машин сейчас очень востребован", - добавил Борисов.

По его словам, серийное производство Ил-112В планируется начать с 2023 года. После этого предприятие "будет обеспечено заказами на Ил-112В в долгосрочной перспективе", пообещал Борисов.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Как сообщал "Интерфакс", первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. Летные испытания Ил-112В возобновились спустя два года - 30 марта 2021 года.