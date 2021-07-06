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Известия.ru

В РФ запланировали произвести до 200 новых самолетов Ил-112В

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Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: РИА Новости/Армен Гаспарян

Около 200 легких военно-транспортных самолетов Ил-112В планируется произвести для Министерства обороны РФ и других госзаказчиков. Об этом 5 июля сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка «антоновских» машин», — заявил он по итогам совещания на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО).

Борисов отметил, что помимо Минобороны эти самолеты смогут заказать Росгвардия, ФСБ и МЧС России.

Он также выразил уверенность, что у самолета «появятся перспективы поставок на экспорт, потому что кластер подобных машин сейчас очень востребован».

По словам вице-премьера, серийное производство Ил-112В планируется начать с 2023 года. После этого воронежское предприятие, как подчеркнул Борисов, «будет обеспечено заказами на Ил-112В в долгосрочной перспективе».

Ранее, 27 мая, президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний Ил-112В и рассказал о том, что до конца 2021 года будут осуществлены поставки двух самолетов.

30 марта госкорпорация «Ростех» показала видео второго испытательного полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. Испытания прошли на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО».

Самолет можно использовать для коммерческих перевозок, машина в перспективе сменит парк Ан-26, ресурс эксплуатации которых подходит к концу.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Ростех
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Борисов Юрий
Путин Владимир
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