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РИА Новости

В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В для Минобороны и других заказчиков

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Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета. 30 марта 2019
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета. 30 марта 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Срибный

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Минобороны России и другие госзаказчики получат до 200 новых военно-транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания на авиастроительном предприятии в Воронеже - Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе, производителе этих машин.

Он отметил, что завод на третьем самолете должен показать достижение заданных характеристик, а пока "свои обязательства перед министерством обороны вы в этом плане еще не выполнили".

"Пока вы не подтвердите летно-технические характеристики Ил-112, говорить о серийных контрактах беспредметно", - добавил Борисов.

После запуска самолета в серийное производство, по словам зампреда правительства, предприятие "будет обеспечено заказами на Ил-112В в долгосрочной перспективе".

"Общее количество которых планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы", - сказал вице-премьер.

Серийное производство, по его словам, планируется начать с 2023 года.

"Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин. Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия, ФСБ России и МЧС России", - добавил вице-премьер.

"Наверняка у машины появятся перспективы поставки на экспорт, потому что кластер подобных машин сейчас очень востребован", - констатировал Борисов.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. В марте управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой сообщал, что идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

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