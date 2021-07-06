Борисов заявил, что проблемы с созданием Ил-112 удается постепенно решать

Самолет в принципе получается неплохой, считает вице-премьер

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Проблемы с созданием для Минобороны России нового военно-транспортного самолета Ил-112В постепенно удается решать, заявил вице-премьер Юрий Борисов в понедельник.

"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина в принципе получается неплохой", - сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе - производителе этих машин.

Он отметил, что завод на третьем самолете должен показать достижение заданных характеристик, а пока обязательства перед министерством обороны в этом плане еще не выполнены.

"Пока вы не подтвердите летно-технические характеристики Ил-112, говорить о серийных контрактах беспредметно", - добавил Борисов.

После запуска самолета в серийное производство, по словам зампреда правительства, предприятие "будет обеспечено заказами на Ил-112В в долгосрочной перспективе".

Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

Производство самолетов

Минобороны и другие госзаказчики получат до 200 новых Ил-112В, сообщил Борисов. Говоря о количестве самолетов Ил-112В, которые будут произведены для нужд Минобороны и других заказчиков, он отметил: "Общее количество которых планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы".

Серийное производство планируется начать с 2023 года, уточнил Борисов.

"Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин. Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия, ФСБ России и МЧС России", - добавил вице-премьер.

Поставки на экспорт

Борисов также отметил, что новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В в перспективе может поставляться на экспорт. "Наверняка у машины появятся перспективы поставок на экспорт, потому что кластер подобных машин сейчас очень востребован", - сказал вице-премьер.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).