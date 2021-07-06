The National Interest (США): могла ли Россия потопить британский эсминец, не спровоцировав при этом войну? Путин так и думает

Кремль, судя по всему, готов нанести превентивные удары по объектам НАТО в пределах морских границ России. В Москве исходят из расчета, предполагает автор, что Запад не захочет, чтобы инцидент вылился в полномасштабный глобальный конфликт.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин принял участие в традиционной пресс-конференции по государственному телевидению. На ежегодной прямой линии Путин потратил более четырех часов, отвечая на вопросы сограждан. Как и в предыдущих выпусках, подавляющее большинство вопросов касалось внутренней политики и социальных проблем. В этом году главной темой дискуссии стали попытки правительства обуздать третью волну коронавируса, которая захлестнула Россию с начала июня. Лишь малая часть путинского марафона коснулась внешней политики, но именно эта сторона мероприятия тут же угодила в международные заголовки.

Одна из ведущих, Екатерина Березовская, спросила Путина о недавнем вторжении британского эсминца тип 45 "Дефендер" на три километра вглубь акватории у побережья Крыма, которую Россия считает своими территориальными водами. "Не кажется ли вам, что мир в этот момент стоял на пороге ни много ни мало Третьей мировой?" - спросила она.

"Во-первых, это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это провокация", - ответил Путин, назвав ее "комплексной" и обмолвившись об участии не только британского корабля, но и американского разведывательного самолета, который якобы вылетел из Греции. "Было очевидно, что эсминец зашел и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших Вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится", - отметил Путин.

Путин посетовал, что предполагаемая "провокация" была организована вскоре после женевского саммита с президентом Джо Байденом: "Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?"

Россия аннексировала Крым вскоре после Евромайдана 2014 года, но мировое сообщество признает полуостров частью Украины.

Не желая двигаться дальше, другая ведущая Наиля Аскер-Заде задала вопрос-продолжение насчет учений "Морской бриз" между силами НАТО и Украиной: "Может быть, в НАТО нас так дразнят? Ведь учения Sea Breeze также сейчас проходят, вчера голландский фрегат был". Путин резко ответил: "Вы сказали, что мир стоял на гране мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь".

Есть два способа трактовать это выдающееся утверждение, и они частично пересекаются. Во-первых, это могло быть не что иное, как угроза и предостережение дальнейших вторжениям НАТО и Украины в заявленные территориальные воды России. Но если принять ответ за чистую монету, то Путин, очевидно, считает, что Лондон и НАТО не дали бы полного военного ответа, если бы Черноморский флот не ограничился предупредительными выстрелами и преследованием, а решил потопить "Дефендер". Если это точное отражение российской оценки рисков, то военные последствия огромны: Кремль, судя по всему, готов нанести превентивные удары по объектам НАТО в пределах морских границ России, исходя из расчета, что Запад не захочет, чтобы инцидент вылился в полномасштабный глобальный конфликт.

Эту мысль Путин довел до конца, подтвердив свою давнюю позицию о том, что расширение НАТО представляет собой реальную угрозу России: "Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции".

Марк Эпископос (Mark Episkopos)