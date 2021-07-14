Игры royal navi в «Морской бой»

Учения Sea Breeze 2021 на Черном море оказались чередой хаотичных действий

Подводя предварительные итоги завершающихся маневров НАТО в Черном море Sea Breeze 2021, отметим, что самым драматичным моментом учений вблизи берегов Крыма стало выдворение английского эсминца Defender из территориальных вод России. Отличная работа экипажей патрульных сторожевиков проекта «Охотник» (три корабля пограничной службы ФСБ России базируются в Балаклаве) и бомбардировщиков Су-24М вынудила британцев, прикрывавшихся журналистами на борту, покинуть крымскую акваторию. Каковы же военно-политические итоги этих достаточно опасных игр?

Заявленная в пресс-релизе показная цель маневров состояла в достижении совместимости сухопутных сил Украины и кораблей НАТО.

Учитывая, что дееспособного флота у украинцев нет, москитная концепция построения ВМСУ провалилась. Киев надеялся использовать палубы своих «партнеров» для применения противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ (доставшихся Украине с советских времен). Что касается выдачи целеуказания, то чаяния на эсминцы проекта 45, использующие мощные РЛС, были небезосновательными. Их РЛС обнаруживают цели на расстоянии до 400 километров в атмосфере и ближнем космосе, способны одновременно отслеживать до тысячи объектов. Утверждается даже, что система чрезвычайно эффективна в обнаружении малозаметных летательных аппаратов.

В этой связи показательно, что Украина – с одной стороны и США, Британия – с другой, готовясь к учениям Sea Breeze 2021, расставляли разные приоритеты.

Если украинцы мечтали втравить НАТО в открытое противостояние с российским Черноморским флотом, то американцы и британцы вовсе не горели желанием даже предоставлять вооружение своих эсминцев, к примеру зенитный ракетный комплекс PAAMS, установленный на «Дефендере» (совместная разработка Британии, Франции и Италии), украинским коллегам. Стрелять со своих палуб по русским англичане также априори не хотели. Другое дело – втянуть в бойню свидомое пушечное мясо…

Разные цели «партнеров»

Но раздавать координаты целей, полученных с помощью мощной РЛС, было бы чревато не меньше, чем проход в опасных водах. Это британцы поняли и за неделю до окончания маневров покинули Черное море. Видимо, в Лондоне посчитали, что обстановка накалилась до предела и лучше включить заднюю передачу. Так как следующим шагом при глобальной эскалации напряженности в регионе могло стать требование Украины к англичанам не только обещать помощь, но и воевать.

“Учения прикрывали планы возможного двойного удара – создать обострение в Донбассе и блокировать устье Днестра в месте впадения в Черное море, чтобы отрезать российских миротворцев от баз снабжения и ротации”

А значит, не только сопровождать цели, но и наводить на них свои зенитные ракеты. Радар на носовой мачте эсминца обеспечивает поиск, обнаружение, сопровождение как высоко-, так и низколетящих целей. Как только «англичанин» покинул Черное море, а это случилось 2 июля, украинские военные сочли уместным сообщить, что задачи британского корабля взял на себя американский эсминец Ross типа «Арли Берк». Но ведь этого не могло произойти по определению. Поскольку этот корабль создан совершенно для других задач. Британская доктрина королевского флота предполагает разделение функций корабельного состава. «Дефендер» раздает цели корабельной ударной группировке (авианосцу, фрегатам и корветам), но вооружен слабо. А вот Ross предназначен-таки для атаки крылатыми ракетами. Имеются в виду в том числе наземные объекты и стратегическая инфраструктура.

Если РЛС на «Дефендере» за счет высокого расположения антенны обладает большой дальностью обнаружения низколетящих целей, в том числе двигающихся над поверхностью воды, то эсминцы «Арли Берк» сильны именно ударным тактическим вооружением. Загвоздка в том, что ни англичане, ни американцы не собирались поражать взятые на сопровождение цели...

Словом, как ни хвалили украинские аналитики зенитные ракеты малого и среднего радиуса действия Aster, обеспечивающие поражение цели на дистанции от 30 до 120 километров, они бы не вылетели из располагающихся на эсминце «Дефендер» пусковых установок Sylver (48 ячеек) по одной причине – британцы кто угодно, но не самоубийцы.

Украинский абордаж

Эсминцы типа 45 действительно имеют эффективную систему противовоздушной обороны. 22 июня украинцы в буквальном смысле взяли этот корабль на абордаж. Англичане позволили украинскому спецназу побряцать оружием на своей палубе. Но затем, как известно, случился инцидент, завершивший участие британского корабля в черноморском вояже на неделю раньше.

И тогда Киев переиграл планы. Высокопоставленные генералы задействовали вместо корабельных палуб прибрежные полигоны.

Украина заявляет о контроле над тридцатью семью тысячами квадратных километров Черного моря. Непонятно, как только в ВСУ собрались эти площади контролировать и чем. Какими кораблями или береговыми ракетными комплексами?

Фото: google.com

Переключившись на десантные операции и противоминные действия, Киев попытался сохранить хорошую мину при плохой игре, когда «партнеры» по одному начали ретироваться из акватории Черного моря. Сначала ушел английский эсминец «Дефендер», потом голландский фрегат «Эверстен». Береговая составляющая была вновь определена как приоритетная задача Sea Breeze 2021.

Все это говорит о том, что по сути плана учений не было. «Сборная солянка» из 32 кораблей, пяти тысяч военных, 40 летательных аппаратов, 18 водолазных групп и команд сил спецопераций, рассеянных по побережью, приступила к хаотичным рейдам. Туда-сюда. Там-сям.

Разоблачение российским военным ведомством незамысловатого спуфинга – мошеннического способа создать ложный идентификатор целей маневров корректировало непонятные для самих основателей планы практически ежедневно.

Провокации и составляли план

Инцидент в море и шумиха вокруг пропавших документов о прокладке курса английского эсминца Defender были призваны хоть как-то скрыть очевидное – эскалация в районе Донбасса и устья Днестра была главной задачей.

Под руководством британских спецов для отработки мобильных задач захвата и удержания плацдармов военнослужащими ВСУ, составляющими более половины личного состава, принимающего участие в учениях Sea Breeze 2021, был использован обширный район на юге Украины.

Речь идет об Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай. Налицо планы возможного двойного удара – создать обострение в Донбассе и блокировать устье Днестра в месте впадения в Черное море (так называемое Бессарабское направление), чтобы отрезать российских миротворцев от баз снабжения и ротации.

Фото: royalnavy.mod.uk

Отработка таких заявленных в пресс-релизе учений Sea Breeze 2021 элементов, как противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона, была опцией прикрытия. Акцент сделан на диверсионных действиях (абордаж, минирование акваторий и инфраструктурных объектов), прибрежные операции, десантирование. Вот почему задолго до начала учений Черноморский флот был усилен двумя большими десантными кораблями Северного флота, артиллерийскими и десантными катерами Каспийской флотилии.

Наше военное командование, проанализировав ситуацию, создало абсолютную доминанту в средствах высадки десанта и противодиверсионных силах.

Понятно, что англичане согласовывают свои действия с главным бенефициаром НАТО – Соединенными Штатами. Об этом, кстати, недавно заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, четко артикулировав, что британский эсминец лишь инструмент провокации. План составлялся за океаном.

К слову, именно американцы по большому счету «пустили» британцев на свою поляну. Когда временный поверенный в делах США на Украине Кристина Куин осматривала строительство новых причалов в Бердянске вместе с начальником Регионального управления морской охраны Украины контр-адмиралом Олегом Костур менее чем за месяц до начала Sea Breeze 2021, казалось, что американцы будут играть на этих учениях первой скрипкой. Но британцам было позволено стать заправилами…

Идет игра. После встречи Путин – Байден она просто стала изощреннее. А до этого саммита состоялся телефонный разговор президентов России и Турции, где был поднят вопрос о соблюдении конвенции Монтре от 1936 года, предусматривающей максимальный суммарный тоннаж прохода военных кораблей нечерноморских стран в 45 тысяч тонн, что повлияло на осторожные, а лучше сказать – хитрые действия Вашингтона.

Запоздалое вхождение в Черное море эсминца ВМС США «Росс» за неделю до окончания иначе, как хитростью, не назвать. «Ястребы» в Белом доме не перевелись, но реноме непримиримых Вашингтон согласен примерить на Лондон и Киев. Такова показная суть приостановки перехода двух эсминцев УРО типа «Арли Берк» в Черное море в апреле, на пике эскалации противоречий России и США. Это продуманные действия, а не проявление политической воли на изменение курса в отношении России.

Англичане вовсе не перехватили инициативу. Они действуют в свойственной им манере. Для внутреннего пользователя официальный Лондон хочет казаться правопреемником имперских амбиций короны. Внешне же все гораздо банальнее. Пудель отрабатывает команду «Фас».

Отрабатывает по-английски. Англичане применили свойственный мошенникам спуфинг, напустив тумана не только на противоречивые действия экипажа своего эсминца, но и на диаметрально противоположные пояснения различных официальных лиц, объясняющих эти действия. При этом, как водится, обвинили в прямом спуфинге Россию, заявив, что наши военные моряки применили GPS-фальсификацию и ввели в заблуждение экипаж эсминца HMS Defender путем передачи поддельных сигналов.

Для Туманного Альбиона это норма. Версий и мотивов преступления должно быть много. Тогда истину никто не раскроет…

Накануне учений на борту британского эсминца в Одессе был подписан меморандум о сотрудничестве Британии и Украины. Это случилось двадцать второго июня, что для помнящих историю Великой Отечественной войны символично вдвойне.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (889) за 13 июля 2021 года