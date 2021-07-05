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Интерфакс-АВН

Макрон в разговоре с Путиным напомнил о стремлении Франции к более доверительным отношениям между Россией и ЕС

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Philippe Wojazer, Pool via AP

Париж. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает важным добиться более доверительных отношений между ЕС и Россией, сообщает Елисейский дворец.

"Президент Республики напомнил, что Франция хочет видеть более доверительные отношения между Евросоюзом и Россией", - отмечается в коммюнике канцелярии французского лидера.

Макрон, говоря о ситуации на Украине, "напомнил об актуальности нормандского формата, в рамках которого Франция и ФРГ действуют как посредники, чтобы помочь Украине и России положить конец конфликту и найти долговременные решения".

"В том, что касается Ливии, президент Республики призвал Россию, как и других действующих там сторон, соблюдать заключенные соглашения, которые должны позволить добиться быстрого вывода иностранных наемников", - подчеркивается в документе.

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Страны
Германия
Ливия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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