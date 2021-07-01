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Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): «Морской бриз» пока еще не вызывает шторм

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Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Маслов

Москва уже давно воспринимает учения «Морской бриз» как вызов, однако никогда еще ситуация не была такой напряженной, как в этом году. Российский военно-морской флот пристально следит за американским эсминцем, который вошел в Черное море. При этом Россия сама поигрывает мускулами — например, в Средиземном море, добавляет NZZ.

Почти сразу после инцидента в Черном море там начались международные учения

В прошлую среду вблизи аннексированного Россией полуострова Крым в Черном море произошел инцидент, имеющий важное значение. По данным Москвы, британский эсминец Defender на несколько километров вторгся в российские территориальные воды. Российский патрульный катер сделал предупредительные выстрелы. Затем в воздух был поднят российский истребитель-бомбардировщик Су-24М, который сбросил четыре бомбы по направлению движения этого корабля. Только после этого Defender изменил курс.

По данным британского министерства обороны, все было совершенно иначе. Не было выстрелов в направлении британского эсминца, не сбрасывались бомбы. В Лондоне исходят из того, что в регионе шли российские военные учения, не связанные с британским кораблем Defender. По мнению британских властей, Defender в полном соответствии с международным правом проходил через территориальные воды Украины.

Может быть, британцы таким демонстративным образом хотели показать, что не признают аннексию Россией Крыма, а также претензии Москвы на эту акваторию? Захват полуострова в 2014 году большинство государств считают незаконным. В Киеве в любом случае было произнесено много хвалебных слов. "Это был утонченный британский юмор, который показывает, что претензии России на захваченные территории ничего не значат", - подчеркнул бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А вот российское информационное агентство РИА Новости назвало глупой идеей возможную демонстрацию силы со стороны британцев. Хорошо известно, что Запад, по мнению этого агентства, постоянно и с удовольствием напоминает, что не считает Крым российским. В Москве также считают, что пытаться по этой причине "довести до крайности" русских или провоцировать Москву с помощью маневров НАТО в Черном море - неразумная идея.

В данном случае речь идет о международных морских маневрах "Морской бриз" (Sea Breeze), которые начались в понедельник, несмотря на резкие протесты со стороны России. По данным американского Корпуса морской пехоты, проводимые в этом году под руководством Соединенных Штатов и Украины учения - самые крупные за всю свою историю начиная с 1997 года. В них задействованы 5 тысяч солдат, 32 корабля и 40 самолетов. Более 32 стран, включая членов и партнеров НАТО, участвуют в операциях на суше, на море и в воздухе. Однако эти учения не являются учениями НАТО.

Руководство украинской Морской пехоты с гордостью опубликовало видеозапись церемонии открытия этих учений в портовом городе Одессе. Как подчеркивается на сайте 6-го флота США, который координирует эти маневры, в ближайшие две недели будет осуществлена "высадка десанта", проведены транспортные операции, а также "действия по защите от подводных лодок".

Москва уже давно воспринимает учения "Морской бриз" как вызов, однако никогда еще ситуация накануне их проведения не была такой напряженной, как в этом году. Уже в субботу российский военно-морской флот начал следить за американским эсминцем Ross, который вошел в Черное море. По словам официального представителя российского министерства обороны Игоря Конашенкова, его ведомство будет внимательно следить за этими учениями и при необходимости реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой.

При этом сама Россия поигрывает мускулами - например, в восточной части Средиземного моря, у берегов Сирии, где находятся российские военно-морская и авиационная база. В учениях там участвуют также боевые самолеты, которые могут оснащаться гиперзвуковыми ракетами.

Соединенные Штаты после учений прошлым летом заявили, что Черное море как водный путь имеет решающее значение для морской торговли и безопасности всей Европы. Поэтому в них участвуют и страны НАТО, не граничащие непосредственно с этим регионом. По мнению Вашингтона, в интересах всего мира "поддерживать стабильность и процветание Черноморского региона, а также сдерживать агрессивных игроков, который пытаются в собственных интересах использовать дестабилизацию".


Даниэль Штайнфорт (Daniel Steinvorth)

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