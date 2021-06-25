The Telegraph (Великобритания): ВМС Украины подписали соглашение, которое будет способствовать развитию британского кораблестроения

На Украине сложилась трагикомическая ситуация. Вместо развития собственной промышленности страна будет вкладывать деньги в развитие британского военного кораблестроения. Именно так оценивает автор подписание договора о продаже Киеву британских ракет и переподготовки украинского флота, совместному проектированию и строительству восьми военных кораблей.

Компания Babcock возглавит работы по укреплению флота Украины — на фоне углубления военных связей между Соединенным Королевством и этой бывшей советской республикой.

Британское кораблестроение получило толчок к развитию в связи с подписанием соглашения с ВМС Украины теперь, когда эта бывшая советская республика сталкивается с усиливающимся давлением со стороны Владимира Путина.

В этом соглашении изложены планы по продаже британских ракет и проведению подготовки украинского флота, по совместному проектированию и строительству восьми военных кораблей и сотрудничеству с компанией Babcock, направленному на то, чтобы обеспечить Украину новыми фрегатами и портовыми сооружениями.

Кроме того, Великобритания продаст Украине два минных тральщика класса Sandown после их ремонта и поможет этой стране построить новые военно-морские базы после того, как Россия аннексировала Крым, лишив Украину значительной части ее судостроительных мощностей.

Этот меморандум о реализации проектов военно-морского партнерства был подписан заместителем министра обороны Великобритании, отвечающим за вопросы военных закупок, Джереми Куином (Jeremy Quin), главой британских ВМС адмиралом Тони Радакином (Tony Radakin) и заместителем министра обороны Украины Александром Миронюком. Меморандум был подписан на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender в понедельник, 21 июня, но подробности были обнародованы только в среду, 23 июня.

Ракетный эсминец HMS Defender прибыл в Черное море в рамках развертывания авианосной ударной группировки.

Утром в среду, 23 июня, российские СМИ сообщили, что российские военные сделали несколько предупредительных выстрелов в сторону эсминца HMS Defender, заявив, что он вошел в территориальные воды России рядом с Крымом.

В сообщениях прессы, которые министерство обороны оспорило, говорилось, что российский сторожевой корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик осуществил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

Два года назад компанию Babcock выбрали для строительства фрегата класса "Тип-31" для ВМС Великобритании. Это сравнительно недорогой корабль, который должен укрепить британский флот и помочь получить экспортные заказы.

Фрегат класса "Тип-31", который уже получил прозвище "бюджетный боевой корабль", стоит 250 миллионов фунтов стерлингов, и он будет построен для ВМС Великобритании компанией Babcock на верфи Росайт в Шотландии.

В подписанном меморандуме содержится намек на то, что фрегаты класса "Тип-31" для Украины, возможно, тоже будут строиться на верфи Росайт, пока у Украины не появятся собственные судостроительные мощности.

По словам военных источников, как минимум два из восьми ракетных катеров, которые Украина планирует получить, будут построены компанией Babcock до того, как "передача технологий" позволит это стране запустить собственное производство.

Дэвид Локвуд (David Lockwood), глава компании Babcock, сказал: "Мы очень гордимся тем, что мы поддерживаем Украину в реализации ее программы расширения военно-морского потенциала. Это начало новых международных отношений для компании Babcock, в которых сольются воедино наш судостроительный потенциал, наши инфраструктурные возможности, наши возможности поддержки и наши новые крепкие отношения с правительством Соединенного Королевства".

Детали о потенциальной стоимости этого соглашения не разглашаются, однако один источник сообщил, что компания Babcock оценивает эту сделку в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Экспортные продажи Украине обеспечиваются Департаментом гарантирования экспортных кредитов - правительственной организацией, которая предоставляет гарантии осуществления экспортных поставок и берет на себя расходы, если покупатель по каким-то причинам не платит.

Алан Тови (Alan Tovey)