Бессилие сильного

Адекватно ли ответил Черноморский флот на провокацию эсминца Defender

В тот день, когда в Санкт-Петербурге проходило открытие 10-го Международного военно-морского салона (МВМС-2021), в районе крымского мыса Фиолент эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании вошел в территориальные воды Российской Федерации, нарушив государственную границу. Совпадение этих событий – случайность. Тем не менее это повод задуматься о состоянии нашего флота. Особенно если посмотреть на инцидент в Черном море с точки зрения возможностей техники ВМФ, представленной на МВМС-2021.

Сразу заметим, что никаких корабельных новинок – ни вживую, ни в моделях – на салоне представлено не было. В связи с пандемией он проводился в несколько усеченном масштабе в двух весьма отдаленных друг от друга местах: в выставочном центре «Экспофорум», что неподалеку от аэропорта Пулково, и у причалов нового пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове.

Теперь о том, что произошло у берегов Крыма. Defender и голландский фрегат Evertsen (этот корабль, кстати, принимал участие в МВМС в 2013 году) вошли в Черное море 14 июня. И сразу же были взяты на сопровождение патрульным кораблем Черноморского флота «Павел Державин» проекта 22160 (у стенки пассажирского порта на МВМС-2021 стоял ПК «Дмитрий Рогачев» этого типа). Он неотступно следовал за натовской парочкой.

Те провели маневры с американским эсминцем Laboon, который по случаю оказался в Понте Аквинском, а затем с катерами ВМС Украины. Все это – в неспешном темпе. 18 июня Defender и Evertsen зашли в порт Одессы.

21 июня на вертолетной палубе Defender состоялось подписание британско-украинского меморандума по восстановлению Военно-морских сил Украины при участии компании Babcock. В документе говорится, что эта британская фирма построит два ракетных катера для ВМСУ и передаст технологии украинским предприятиям для того, чтобы они могли вести сборку еще шести единиц. Согласно меморандуму, Соединенное Королевство передаст Киеву два прошедших модернизацию минных тральщика типа Sandown и примет участие в создании новых украинских военно-морских баз на Черном и Азовском морях.

Ранним утром Defender вышел из Одессы и направился к берегам Крыма. «Павел Державин» преследовал его, но когда британский эсминец прибавил ход, российский патрульный корабль отстал (о недостатках ходовых качеств ПК проекта 22160 читайте в «НВО» от 21.05.21).

Конечно же, российская сторона была готова к встрече. Когда британский эсминец подошел к границе российских территориальных вод, ему на перехват бросились пограничные сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник» (модель ПСКР этого типа была представлена на МВМС-2021). Они настигли Defender, шедший со скоростью 20,2 узла. ПСКР «Аметист» держался на траверзе левого борта нарушителя на дистанции всего около 100 м. Российский сторожевик неоднократно передавал по радио британцу требование покинуть акваторию территориального моря нашей страны, но тот его игнорировал и лишь прибавил ход до 30 узлов. «Охотники» стали отставать, поскольку не могли выжать более 21 узла, хотя по контракту их скорость должна составлять 30 узлов.

Тогда было отправлено сообщение о готовности открыть огонь, если Defender не покинет российские воды. И такую угрозу один из ПСКР выполнил. Правда, стрельба велась не по эсминцу, а в воздух в сторону от левого борта удаляющегося корабля.

Довелось слышать, что артиллерийская установка АК-630 не могла нанести серьезного ущерба британскому кораблю. Не согласен с этим утверждением. Недаром этот шестиствольный 30-мм автомат называют «газонокосилкой» и «электрической мясорубкой». Его скорострельность – 4000/5000 выстрелов в минуту. Им можно поразить цель на дальности до 4 тыс. м. Если бы «Аметист» со 100 м обстрелял ходовую рубку Defender, то от нее осталась бы куча мусора. Очевидно, командир эсминца учитывал вероятность такого развития событий и увеличил ход. Он явно не желал вступать в бой, хотя располагал двумя 20-мм шестиствольными автоматами Phalanx c темпом стрельбы до 6 тыс. выстрелов в минуту, расположенными побортно в средней части надстройки, а также двумя одноствольными 30-мм автоматическими пушками Oerlikon и несколькими пулеметами. То есть российские «Охотники» подвергали себя опасности.

Зайдя с кормовых углов, «Охотники» могли просто срезать из АК-630 антенные посты РЛС британского эсминца. Тогда он остался бы слепым. Но для этого нужны платформы в действительности, а не на бумаге, обладающие высокой скоростью и мореходностью. ПСКР проекта 22460 к таким платформам не относятся.

Коротко остановимся на предмете инцидента – нарушении британским кораблем государственной границы России. В Лондоне ссылаются на то, что Defender осуществлял право мирного прохода в территориальных водах Украины. Да, такое право существует. Но, согласно ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву, «проход является мирным, если только не нарушает мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства». При этом запрещаются «любые маневры или учения с оружием любого вида», а также любые акты, направленные «на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства».

Как мы знаем из репортажа корреспондента британской радиотелевизионной компании ВВС, находившегося на борту Defender, приготовления к бою начались задолго до вхождения корабля в российские территориальные воды. Заряжались пушки и установки выстреливаемых помех. В полную готовность был приведен зенитный ракетный комплекс. На полную катушку работали РЛС большой дальности. Другими словами, эти действия нарушали «мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства».

В двух словах расскажем об эсминце Defender. Он относится к кораблям типа 45, которых для Королевского флота построено шесть единиц. При полном водоизмещении 8500 т и максимальной скорости хода 32 узла корабль несет достаточно мощное вооружение. Главное его предназначение – обеспечение зональной ПВО. Для этого используется ЗРК Sea Viper («Морская гадюка»), в состав которого входят размещенные на высоких мачтах многофункциональный радар Sampson с дальностью действия 400 км и РЛС S1850M обнаружения воздушных и надводных целей. Она способна одновременно сопровождать до тысячи целей в радиусе до 400 км. Вот этот дуэт РЛС и работал на полную катушку, когда Defender пересек российскую границу. Эти станции просматривали небо не только над Крымом, но и за его пределами. В состав «Морской гадюки» также входят 48 вертикальных пусковых установок с ЗУР Aster 15 и Aster 30.

Defender – весьма серьезный корабль, просто его не возьмешь. 23 июня на Черном море в Севастополе находился только один российский военный корабль – фрегат «Адмирал Григорович» проекта 11356Р/М, который мог противостоять британцу по боевому потенциалу, водоизмещению и скорости хода. Но он не вышел из базы. Не знаем уж по какой причине. Скорее всего из-за межпоходовых ремонтных работ. Два других корабля этого типа – на боевой службе в Средиземном море, равно как флагман Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва». Два сторожевых корабля «Ладный» и «Пытливый» постройки 1980 и 1981 годов вряд ли могли бы конкурировать с Defender. У новых малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» несколько иное амплуа, да и по водоизмещению они почти в 10 раз уступают британскому кораблю. И максимальная их скорость на семь узлов меньше.

Никчемные патрульные корабли проекта 22160 в расчет брать не будем. А вот три стареньких ракетных катера проекта 12411 «Молния» могли бы напугать супостата, а в случае острой необходимости и выбить его из седла. Их сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Москит» – очень сильное оружие. Но «Молнии» в море не вышли.

Честь Черноморского флота спасли авиаторы. Бомбардировщик Су-24М сбросил впереди по курсу Defender четыре фугасные бомбы ОФАБ-250. Как в интервью телекомпании «Звезда» уточнил пилот, участвовавший в этом эпизоде, «бомбометание велось исключительно на безопасном расстоянии от британского эсминца». Впрочем, в Лондоне факт этого события категорически отрицают.

Но именно после того как эсминец был подвергнут воздушной «атаке», он изменил курс и ушел из российских вод. Не исключено, что использовались не боевые бомбы, а практические, то есть без заряда. И они просто упали в воду. Нельзя забывать, что эсминец шел 30-узловым ходом, его гидроакустическая станция MFS-7000 могла просто «не услышать» отдаленные взрывы, тем более всплески бомб.

Конечно, Defender, если бы он продолжил свою провокационную миссию, был бы остановлен и даже потоплен. Удар противокорабельными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» оказался бы для эсминца смертельным. Уклониться от авиационных крылатых ракет Х-31А/АД и Х-59 «Овод» ему также вряд ли удалось бы.

По мнению президента Владимира Путина, это провокация, которая была организована Великобританией и США. Он подчеркнул, «трудно представить, что мир был бы на грани третьей мировой» войны, даже если бы Россия потопила британский эсминец, а те, кто организовали провокацию, «знают, что они не могут выйти победителями из этой войны».

На МВМС-2021 почти нельзя было найти кораблей ВМФ и Береговой охраны или их моделей, способных противостоять у берегов Крыма британским эсминцам типа 45. Почему почти? Да, у стенки морского пассажирского порта стоял фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350. Но это корабль дальней морской и океанской зон. Такие фрегаты очень нужны для оснащения Северного и Тихоокеанского флотов. Но в Черное море для постоянной службы они вряд ли когда-нибудь попадут.

На стендах в «Экспофоруме» можно было обнаружить модель ракетного катера модифицированного проекта 12418 «Молния». Два таких небольших боевых корабля вот уже пять лет (!) на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» перестраивают на базе готовых корпусов РКА проекта 12421. Хотя в эпизоде с эсминцем Defender у мыса Фиолент они были бы как нельзя более кстати.

Другими словами, на сегодняшний день ни ВМФ РФ, ни Береговая охрана ФСБ России на Черном море не располагают боевыми плавединицами, способными противостоять натовским кораблям в прибрежной зоне. И это весьма прискорбно.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.