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Минобороны России предложило военному ведомству Белоруссии внедрить систему контроля за расходами на оборону

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Виктор Хренин
Виктор Хренин.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 21 июня. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова 18 июня совершила рабочую поездку в Минск, где провела встречу с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

"Министерство обороны РФ предложило военному ведомству Белоруссии внедрить отработанную в России систему контроля за расходованием средств на оборону", – сообщила замминистра РФ Татьяна Шевцова по итогам встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

По словам Т.Шевцовой, финансовые блоки военных ведомств России и Белоруссии тесно взаимодействуют и регулярно обмениваются нововведениями.

"Предложили белорусским коллегам внедрить у себя систему финансового контроля за расходованием бюджетных средств на оборонный заказ, которая успешно работает в РФ с 2015 года", – сообщила Т.Шевцова.

Ключевым элементом системы контроля за расходованием бюджетных средств является Единая информационная система государственного оборонного заказа. В ее рамках каждому госконтракту, например, на поставку военной техники или научно-исследовательские работы по ее созданию, присваивается уникальный идентификатор и открывается специальной счет в уполномоченном банке. Для счета указывается спецрежим работы, ограничивающий направления расходования средств.

Такая система блокирует возможность нецелевого использования бюджета. Минобороны РФ в рамках системы имеет возможность отслеживать каждую транзакцию с бюджетными деньгами, выделенными на гособоронзаказ.

Также Т.Шевцова заявила, что на учениях "Запад" впервые отработают систему финансирования ВС в военное время.

"В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран в сентябре, будет впервые отработана система финансирования Вооруженных сил РФ в военное время", – сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Белоруссию.

По ее словам, характер современных войн существенно отличается от географических войн прошлого и имеет геополитический, информационный и гибридный тип. В этой связи совместно с Генштабом ВС РФ, Минфином, Национальным центром управления обороной, Федеральным казначейством и Банком России были разработаны документы по особенностям финансового обеспечения российской армии в военное время, уточнила она.

"В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск (сил) в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск (сил) в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", – рассказала замминистра.

"Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад", – сообщила Т.Шевцова.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили также вопросы взаимодействия двух ведомств по финансовой линии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Белоруссия
Россия
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Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
ИТ
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