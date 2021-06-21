Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии "Ремдизель" в Набережных Челнах

ЦАМТО, 18 июня. Минобороны России в 2021 году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей "Линза", сообщил заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко в ходе его рабочей поездки на предприятие "Ремдизель" начальник военного представительства Владимир Куимов.

"Заключен контракт на поставку в войска в этом году 56 санитарных бронеавтомобилей "Линза" семейства "Тайфун", – рассказал В.Куимов.

В ходе визита на завод заместитель министра обороны обсудил с руководством предприятия ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также проводимые на предприятии работы по направлениям импортозамещения иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62х54, а также осколков.

Также в этом году в российские войска поступит первая партия из 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник". По словам главного конструктора "Ремдизеля" Игоря Зараховича, машина "Напарник" создана на базе бронеавтомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ". "Напарник" – это более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн", – отметил он.

При этом, как рассказали замминистра представители предприятия, сегодня российские бронеавтомобили на 70 проц. выпускаются из российских комплектующих.

"На предприятии идет процесс импортозамещения в соответствии с ранее подписанной Минобороны программой импортозамещения. С 2021 года начнутся поставки отечественных колес с боестойкой вставкой", – сообщил главный конструктор "Ремдизеля" И.Зарахович. По его словам, "новые колеса "Кама-НУ-401" предназначены для всех наших автомобилей, их производят в Нижнекамске. Сейчас они находятся в процессе государственных испытаний. После завершения госиспытаний мы начнем комплектовать наши автомобили этими колесами".

"Я очень надеюсь, что со следующего года только российские колеса будут использоваться в составе наших автомобилей. Может быть, уже в этом году какие-то автомобили будут использоваться с российскими колесами", – уточнил он. Главный конструктор рассказал, что новые российские колеса имеют "боестойкую резиновую вставку, которая позволяет продолжить движение при их пробитии". "Это полноценный аналог тех шин, которые мы закупаем за рубежом", – добавил он.

Что касается модернизированного многоцелевого тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ) с новым двигателем и кондиционером, то его госиспытания начнутся в 2021 году, сообщил Алексею Криворучко главный конструктор АО "Ремдизель". "Мы проводим опытно-конструкторскую работу "Реконструкция", которая позволит старые МТ-ЛБ, принимаемые на капремонт, модернизировать до нового уровня – заменить двигатель, поставить кондиционер, поменять электрику, поставить дополнительно отопитель", – пояснил он.

По его словам, сейчас есть одна созданная в рамках программы "Реконструкция" опытная машина. "Опытный образец МТ-ЛБ проходит предварительные испытания, я очень надеюсь, что мы их завершим в этом году, и в следующем году выйдем на госиспытания", – уточнил главный конструктор. И.Зарахович добавил, что производство с нуля МТ-ЛБ, который был разработан в 60-х годах прошлого века, сегодня невозможно. "Не все компоненты МТ-ЛБ сейчас можно освоить в производстве. Но учитывая количество этих машин в войсках, капремонт позволит продлить их эксплуатацию еще минимум на 10 лет", – отметил он.

В ходе поездки замглавы военного ведомства РФ доложили также, что "Ремдизель" подготовил к государственным испытаниям новую бронемашину минирования "Клещ" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", а серийные поставки в Воздушно-десантные войска самих бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле этого года.

"Тайфун-ВДВ" завершил государственные испытания, получает литеру "О1". В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин", – сообщил главный конструктор "Ремдизеля" И.Зарахович.

Справочно:

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году "Ремдизель" выпустил 250 машин для нужд Минобороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.