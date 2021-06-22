Войти
Российская газета

В России создали новый броневик сопровождения "Напарник"

217
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

В 2021 году в российские войска поступят первые 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник". Они созданы на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

Об этом заявил начальник военного представительства завода "Ремдизель" Владимир Куимов в ходе рабочего визита заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, пишет ТАСС. Он добавил, что "Напарник" - это наиболее современная и защищенная техника для сопровождения военных колонн.

В ходе рабочего визита Алексей Криворучко вел также разговор о ходе выполнения госзаказов и импортозамещения. Кстати, на предприятии сообщили, что в нынешнем году военное ведомство получит и более полусотни санитарных бронеавтомобилей "Линза". В качестве его базы использовали бронемашину с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун".

В 2020 году "Ремдизель" выпустил для нужд министерства обороны России 250 машин.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Тайфун
Похожие новости
21.06.2021
В Вооруженные Силы России поступят бронеавтомобили сопровождения «Напарник»
21.06.2021
Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии "Ремдизель" в Набережных Челнах
18.06.2021
Первая партия бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" поступит в войска РФ в 2021 году
18.06.2021
В российские войска в 2021 году поступят новые бронеавтомобили
24.08.2018
Новые контракты Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 02:58
  • 5
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 22.06 01:55
  • 16
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 22.06 01:08
  • 12
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 22.06 00:04
  • 4
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 21.06 23:53
  • 5
МС-21-200 или МС-21-400 — куда идти дальше, покажет время
  • 21.06 22:35
  • 2
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 21:03
  • 100
Есть ли будущее у танков?
  • 21.06 21:01
  • 1
Рособоронэкспорт повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью
  • 21.06 21:01
  • 15
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 21.06 21:01
  • 1
23-27 августа 2021 года VPK.name в качестве информационного партнера проведет трансляцию выпусков Видеодневника инноваций форума “Армия-2021”.
  • 21.06 21:00
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о возможном выпуске вечных облигаций для оборонных предприятий
  • 21.06 18:08
  • 18
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 16:52
  • 2
Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия
  • 21.06 16:52
  • 6
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 21.06 16:29
  • 1
Учет товарно-материальных ценностей