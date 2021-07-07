«Вечные» колеса для «Тайфуна»

Российский ОПК решает проблему импортозамещения

Несмотря на пандемию, российский ОПК не снизил темпы производства военной продукции. В 2020 году были практически полностью выполнены задания по гособоронзаказу. В соответствии с ГОЗ работают предприятия и в 2021-м. В войска поступают сотни единиц различной техники и вооружения. В том числе новейших разработок. Не стала исключением и первая половина текущего года.

Легендарный РПГ-7

Ростех, например, создает боеприпасы повышенной точности для РПГ-7. Это легендарное оружие, которое появилось в войсках еще в эпоху СССР. Я хорошо помню, как будучи заместителем командира взвода, сам стрелял из него. Поразил принцип действия снаряда, который не пробивал, а прожигал броню самых именитых танков вероятного противника. А еще нас учили всегда соблюдать меры безопасности при обращении с этим оружием. В частности, категорически запрещалось находиться в момент выстрела позади стреляющего, поскольку реактивная струя из ствола гранатомета могла поразить.

И вот недавно исполнилось ровно 60 лет со дня принятия на вооружение самого востребованного ручного противотанкового гранатомета, разработанного Государственным союзным конструкторским бюро № 47, ныне АО «НПО «Базальт» (входит в НПК «Техмаш» госкорпорации «Ростех»). Для гранатомета-юбиляра предприятие разрабатывает сегодня комплекс боеприпасов нового поколения. И не для того, чтобы поддержать авторитет, уже можно сказать, раритетного оружия, которое в этом совсем не нуждается. За минувшие годы оно не раз модернизировалось, наделялось новыми ТТХ.

“Российские бронеавтомобили на 70 процентов выпускаются из российских комплектующих. На предприятии идет процесс импортозамещения в соответствии с ранее подписанной Минобороны программой”

РПГ-7 так же знаменит во всем мире, как автомат Калашникова. На сегодня находится на вооружении армии и силовых структур более 80 стран мира. Он легок, удобен в использовании и предназначен для поражения бронетанковой техники и сухопутных сил противника. Высокую оценку изделие получило за свою надежность и эффективность при простоте использования.

Стартовый заряд работает в трубе гранатомета и придает гранате скорость порядка 120–130 метров в секунду на вылете. На расстоянии 15–20 метров от стрелка включается реактивный двигатель и граната разгоняется до 300 метров в секунду. У вылетевшей из трубы гранаты открываются лопасти-стабилизаторы для придания точности попадания.

Есть у оружия и оптический прицел. В последней версии гранатомета РПГ-7В2 он позволяет стрелять термобарическим боеприпасом на дальность до 550 метров, а осколочным – до 700.

Сейчас НПО «Базальт» разрабатывает комплекс боеприпасов нового поколения для РПГ-7. «Первые изделия могут появиться через два-три года», – отмечает исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин. – К модифицированному гранатомету РПГ-7В2 создаются еще более новые совершенные выстрелы с эффективностью примерно на 20–30 процентов выше, чем предыдущие.

Новые боеприпасы будут обладать большей бронепробиваемостью – вплоть до 600 миллиметров по сравнению с 260 миллиметрами для первых боеприпасов у РПГ-7. Увеличатся их термобарическое и осколочное действия.

Кроме того, по словам начальника конструкторского бюро НПО «Базальт» Николая Середы, значительно должна повыситься точность за счет новых прицельных устройств. Безусловно, все работы по модернизации боеприпасов к РПГ-7В2 (как и самого оружия) ведутся в соответствии с техзаданиями Минобороны, тесном взаимодействии с военной приемкой и на основе отечественных комплектующих. Продолжается серьезное обновление также парка колесной и бронетехники.

От «Линзы» до «Напарника»

«Минобороны РФ в 2021 году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей «Линза», – сообщил начальник военного представительства Владимир Куимов. Это заявление было сделано в рамках рабочей поездки на «Ремдизель» заместителя министра обороны Алексея Криворучко. «Линза» – автомобиль семейства «Тайфун», высокопроходимых легкобронированных вездеходов. Он предназначен для поиска, сбора и доставки раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства «Тайфун». Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62, а также осколков. В этом году заключен контракт на поставку в войска 56 таких санитарных бронеавтомобилей.

Криворучко обсудил с руководством предприятия ход выполнения ГОЗ и исполнение госконтрактов, а также проводимые на предприятии работы по направлениям импортозамещения иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда.

Фото: rufor.org

Добавим к этому, что «Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в ВС. В основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93 процента. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020-м «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны.

Кроме «Линзы», войска в 2021 году получат также первую партию новейших бронеавтомобилей «Напарник». Она небольшая – всего 11 машин, но очень востребованная. Бронеавтомобиль сопровождения востребован, например, в Сирии. По словам главного конструктора «Ремдизеля» Игоря Зараховича, машина «Напарник» создана на базе бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ». «Напарник» – более современное и защищенное средство в плане сопровождения колонн.

Криворучко не зря обсуждал с руководством предприятия вопросы импортозамещения, поскольку это для российского ОПК острая тема. Особенно в условиях западных санкций. По словам начальника военного представительства Куимова, российские бронеавтомобили на сегодня на 70 процентов выпускаются из российских комплектующих. На предприятии идет процесс импортозамещения в соответствии с ранее подписанной Минобороны программой.

Например, российские бронеавтомобили с 2021 года начнут получать отечественные колеса с боестойкой вставкой.

«Новые колеса «Кама-НУ-401» предназначены для всех наших автомобилей, их производят в Нижнекамске, – сказал Зарахович. – Сейчас они находятся в процессе государственных испытаний. После их завершения мы начнем комплектовать наши автомобили такими колесами». Боестойкая резиновая вставка позволяет продолжить движение, даже если пробито колесо. Это полноценный аналог тех шин, которые пока закупаются за рубежом.

МТ-ЛБ с кондиционером

Фото: academic.ru

Мы как-то привыкли, что солдату в бою не до комфорта. И это во многом так. Но конструкторская мысль не стоит на месте. У государства появляются новые возможности обеспечить солдата и офицера даже в полевых условиях минимальным удобствами. В 2021 году начнутся госиспытания модернизированного МТ-ЛБ с кондиционером, о чем во времена СССР нельзя было даже мечтать. Кто проходил службу, скажем, в ТуркВО или САВО, знает, каково находиться под палящими лучами солнца в броне.

Если кто забыл, то МТ-ЛБ – это обычный многоцелевой тягач еще советского производства, который хорошо показал себя в Афганистане и локальных конфликтах. Конструкция оказалась настолько удачной, что спрос на него не ослабевает до сих пор. Более того, начинаются предварительные испытания модернизированного многоцелевого тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ) с новым двигателем и кондиционером. Об этом также сообщил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

«Мы проводим опытно-конструкторскую работу «Реконструкция», которая позволит старые МТ-ЛБ, принимаемые на капремонт, модернизировать до нового уровня – заменить двигатель, поставить кондиционер, поменять электрику, поставить дополнительно отопитель», – сказал он. Сейчас уже есть опытный образец, который создан в рамках программы «Реконструкция». Интересно, что производство с нуля МТ-ЛБ, который был разработан в 60-х годах прошлого века, сегодня невозможно. Не все компоненты МТ-ЛБ сейчас можно освоить в производстве. Но учитывая количество этих машин в войсках, капремонт позволит продлить их эксплуатацию еще минимум на 10 лет.

Как стало известно, на испытания в интересах МО РФ в ближайшее время выйдет новая бронемашина «Клещ». Это машина минирования – мобильный постановщик минных заграждений. К госиспытаниям ее готовит тот же «Ремдизель». Машина выполнена полностью на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Что касается серийных поставок в войска новых бронемашин «Тайфун-ВДВ», то они начнутся в июле 2021 года. По словам Зараховича, «Тайфун-ВДВ» завершил государственные испытания, получает литеру «О1», что позволяет начать серийное производство.

Добавим, что в этом году пойдет в серию и новый ЗРПК «Панцирь-СМ», который производят в тульском Конструкторском бюро приборостроения. А туляки слов на ветер не бросают, как, впрочем, и все предприятия ОПК Российской Федерации.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (888) за 6 июля 2021 года