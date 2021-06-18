Первая партия бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" поступит в войска РФ в 2021 году

"Напарник" создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 17 июня. /ТАСС/. Первая партия из 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" поступит в российские войска в 2021 году, сообщил журналистам начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод "Ремдизеля" замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

"В 2021 году будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник" семейства "Тайфун", - сказал Куимов.

По словам главного конструктора "Ремдизеля" Игоря Зараховича, машина "Напарник" создана на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". "Напарник" - это более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн", - отметил он.

Также Минобороны РФ в этом году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей "Линза", рассказал Куимов. По его словам, "заключен контракт на поставку в войска в этом году 56 санитарных бронеавтомобилей "Линза" семейства "Тайфун". Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков.

В ходе визита на завод замминистра обсудил с руководством предприятия выполнение гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также импортозамещение иностранных комплектующих и выпуск бронеавтомобилей нового модельного ряда.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году "Ремдизель" выпустил 250 машин для нужд Минобороны.