В российские войска в 2021 году поступят новые бронеавтомобили

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 17 июн - РИА Новости. В российские войска в 2021 году поступит первая партия новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник", сообщил журналистам начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод "Ремдизеля" замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

"В 2021 году будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник" семейства "Тайфун", - рассказал Куимов.

По словам главного конструктора "Ремдизеля" Игоря Зараховича, машина "Напарник" создана на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". "Напарник" - это более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн", - отметил он.

Серийные поставки в Воздушно-десантные войска РФ бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле этого года, сообщил журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович

"Тайфун-ВДВ" завершил государственные испытания, получает литеру "О1" (позволяет начать серийное производство - ред.). В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин", - сказал Зарахович.

Также "Ремдизель" подготовил к государственным испытаниям новую бронемашину минирования "Клещ".

"Сейчас подготовлен к государственным испытаниям мобильный постановщик минных заграждений, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ", - сказал Зарахович.

Машина выполнена полностью на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

В четверг "Ремдизель" посетил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Замминистра обсудил с руководством предприятия ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также проводимые на предприятии работы по направлениям импортозамещения иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда.

Ремдизель выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колёсной формулы. Объём гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году "Ремдизель" выпустил 250 машин для нужд Минобороны.